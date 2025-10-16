¿A qué sabe el amor? Un relato terrorífico escrito en el Colegio San Gabriel
Primer premio en la categoría 3º y 4º ESO del concurso de III concurso de Microrrelatos Silos-Aragón Negro escrito por Andrea Lerín Benito
Andrea Lerín Benito
Zaragoza
Ni con mil palabras podría describir lo maravillosas que eran esas cenas junto a ti. Alumbrados con los dorados rayos de sol del atardecer, tu y yo, acompañados por una copa de vino color carmesí, vivíamos momentos tan perfectos…
Porque no me bastaba con tenerte, necesitaba sentirte, necesitaba saborearte, necesitaba disfrutar de cada pequeña parte de ti.
Porque tú, mi amor, eres mi plato favorito.
Desde que me maravillé con tu gusto no puedo pensar en otra cosa, el deseo de poder volver a degustar tal delicia me consume desde dentro.
Esta noche tengo una cita, se llama Kate, me pregunto si su carne sabrá igual que la tuya.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ya hay ganadores del Concurso del Traje Aragonés de la Ofrenda de flores
- Un exjugador raja del Real Zaragoza tras el despido de Gabi: 'Por dentro está podrido
- Santiago Cañizares sobre el Real Zaragoza: 'Muchos entrenadores quieren ir pero los salarios que ofrecen son muy pobres
- El mítico restaurante del centro de Zaragoza que se abre al mundo de la noche: 'Buena música y buenos cócteles
- Hasta cuándo se podrá ver el manto floral de la Virgen del Pilar: fecha y previsión del tiempo en Zaragoza
- El Real Zaragoza elige a Larraz sobre otras opciones ante la negativa de sus preferidas
- Saúl Pardo desde el hospital tras la cogida en las Fiestas del Pilar: 'Volveré a recortar
- El escalón profesional de Sergio González o García Plaza, Larraz y la patata caliente de Txema Indias