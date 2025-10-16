Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿A qué sabe el amor? Un relato terrorífico escrito en el Colegio San Gabriel

Primer premio en la categoría 3º y 4º ESO del concurso de III concurso de Microrrelatos Silos-Aragón Negro escrito por Andrea Lerín Benito

Andrea Lerín Benito

Zaragoza

Ni con mil palabras podría describir lo maravillosas que eran esas cenas junto a ti. Alumbrados con los dorados rayos de sol del atardecer, tu y yo, acompañados por una copa de vino color carmesí, vivíamos momentos tan perfectos…

Porque no me bastaba con tenerte, necesitaba sentirte, necesitaba saborearte, necesitaba disfrutar de cada pequeña parte de ti.

Porque tú, mi amor, eres mi plato favorito.

Desde que me maravillé con tu gusto no puedo pensar en otra cosa, el deseo de poder volver a degustar tal delicia me consume desde dentro.

Esta noche tengo una cita, se llama Kate, me pregunto si su carne sabrá igual que la tuya.

