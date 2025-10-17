Los alumnos del Colegio San José de Calasanz de Barbastro se convierten en divulgadores científicos para los estudiantes de Primaria

En el marco de la asignatura de Digitalización, el alumnado de 4º de ESO del Colegio San José de Calasanz de Barbastro ha desarrollado un original proyecto educativo que combina ciencia, tecnología y comunicación: una WebQuest diseñada para explicar a los estudiantes de Primaria por qué los satélites no caen a pesar de la fuerza de la gravedad.

Cada estudiante asumió un rol específico —científico, ingeniero o informático— y trabajó en equipo para investigar, crear contenidos digitales y presentar sus conclusiones de forma clara y atractiva. El objetivo era acercar conceptos complejos del espacio y la física a los más pequeños, fomentando el pensamiento crítico y la curiosidad científica.

La actividad culminó con una presentación ante un jurado muy especial: cuatro alumnos de 6º de Primaria, quienes evaluaron los trabajos en base a criterios como la claridad de la explicación, la creatividad y el uso de recursos digitales.

Este proyecto no solo ha permitido al alumnado de ESO aplicar sus conocimientos de forma práctica, sino que también ha promovido el trabajo colaborativo entre etapas educativas, creando puentes entre Primaria y Secundaria a través del aprendizaje y la divulgación.