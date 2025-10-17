Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Programa Z16 te ayuda a redescubrir el Casco Histórico de Zaragoza de una forma muy entretenida

Descubre el Casco Histórico de Zaragoza de la mano del Z16

Descubre el Casco Histórico de Zaragoza de la mano del Z16 / Servicio especial

Zaragoza

Los estudiantes de la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza y de la Universidad de Zaragoza te guiarán por los rincones más emblemáticos de la capital aragonesa. Podrás conocer todos los secretos de los antiguos habitantes de la ciudad, así como la historia y las novedades de las calles más transitadas y antiguas. ¡Descúbrelos con Z16! Es tu momento para conocer más a fondo tu ciudad y tu entorno.

¡Una ruta que no te puedes perder! Y por pertenecer a Z16 puedes hacerlo totalmente gratis.

Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?

¿Quieres saber más? Ya puedes acceder a esta y otras actividades más en la sede del servicio de juventud. Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información en el portal de Juventud.  

Si te ha quedado alguna duda no dudes en escribir a z16ayuda@zaragoza.es , llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven

  • Programa Museos y MujeresOfrece visitas guiadas que pretenden dar visibilidad a la mujer como sujeto activo en la historia y la historia del arte. Además también dispone de conferencias, teatro o exposiciones.
  • Siente el Casademont Zaragoza: ¡Ven a disfrutar del baloncesto en este partido de la Liga Femenina Endesa en el que se enfrentan el Casademont Zaragoza y el Baxi Ferrol! Grita, anima, arropa y disfruta del mejor basket con este equipo de campeonas.
  • Visita la Real Maestranza:  Descubre el mejor ejemplo de casa-palacio aragonés, el antiguo Palacio de Don Miguel Donlope. Este palacio del siglo XVI es la sede de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza y todo lo que esconde no puede pasar desapercibido. Aprende con esta ruta tan especial.

