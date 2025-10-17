El Programa Z16 te ayuda a redescubrir el Casco Histórico de Zaragoza de una forma muy entretenida

Los estudiantes de la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza y de la Universidad de Zaragoza te guiarán por los rincones más emblemáticos de la capital aragonesa. Podrás conocer todos los secretos de los antiguos habitantes de la ciudad, así como la historia y las novedades de las calles más transitadas y antiguas. ¡Descúbrelos con Z16! Es tu momento para conocer más a fondo tu ciudad y tu entorno.

¡Una ruta que no te puedes perder! Y por pertenecer a Z16 puedes hacerlo totalmente gratis.

Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?

¿Quieres saber más? Ya puedes acceder a esta y otras actividades más en la sede del servicio de juventud. Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información en el portal de Juventud.

Si te ha quedado alguna duda no dudes en escribir a z16ayuda@zaragoza.es , llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven

