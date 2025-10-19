Cinco alumnos de Salesianos Monzón inician su formación Dual intensiva en empresas del entorno

Cinco estudiantes de segundo curso de los Ciclos Formativos de Grado Superior de Salesianos Monzón han comenzado en septiembre su etapa de Formación Profesional Dual intensiva, combinando su aprendizaje en el centro educativo con trabajo remunerado en empresas del entorno.

Víctor Solé, Iker Bardají, Adrián Millanes, Iulia Nicoleta y Simón Urdeitx desarrollan desde septiembre su actividad profesional en las empresas: Jusegal ICM, Somontano Social, Electricidad Industrial M.C., Ercros S.A. y Defeder, respectivamente.

Hasta el mes de junio de 2026, compatibilizarán su condición de trabajadores con todos los derechos y obligaciones laborales con la de alumnos de segundo curso en sus titulaciones de Construcciones Metálicas, Automatización y Robótica Industrial y Administración y Finanzas. Esta modalidad les permite adquirir una experiencia real en el entorno productivo al tiempo que consolidan sus competencias técnicas en el aula.

La FP Dual intensiva impulsa una estrecha colaboración entre el centro educativo y las empresas, favoreciendo la empleabilidad y el desarrollo de habilidades profesionales ajustadas a las necesidades del mercado laboral. A través de esta experiencia, los alumnos pueden aplicar los conocimientos adquiridos, mejorar su autonomía y responsabilidad y reforzar su integración en el mundo del trabajo.

Salesianos Monzón consolida así su compromiso con una formación práctica, de calidad y vinculada al tejido empresarial del territorio, reforzando la conexión entre educación y empresa y contribuyendo al desarrollo económico y social del entorno.