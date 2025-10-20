Un colegio de Zaragoza comparte su interesante agenda: 10 meses, 10 mujeres que han dejado huella en Aragón

Este curso, la agenda escolar del Colegio Santo Domingo de Silos vuelve a ser mucho más que un cuaderno de fechas y tareas: es también una ventana al talento, la creatividad y la fuerza de las mujeres aragonesas que han abierto caminos.

Bajo el título Mujeres que abren puertas y cambian el mundo, el colegio dedica cada mes a una protagonista diferente: deportistas, pintoras, escritoras, ingenieras, pianistas o sopranos que, con su esfuerzo y pasión, han dejado huella y siguen inspirando a nuevas generaciones.

En sus páginas aparecen nombres como Teresa Perales, Isabel Guerra, Pilar Lorengar, Concepción Gimeno, Pilar Bayona, María Fernández, Esther Borao, Irene Vallejo, Soledad Puértolas o Elvira de Hidalgo. Todas ellas son ejemplo de cómo la valentía, la constancia y el talento pueden abrir puertas que antes parecían cerradas.

Las protagonistas Teresa Perales Fernández , nadadora paralímpica – La campeona que nada con el corazón.

, nadadora paralímpica – La campeona que nada con el corazón. Isabel Guerra Peñamaría , monja cisterciense y pintora – La pintora de la luz.

, monja cisterciense y pintora – La pintora de la luz. Pilar Lorengar , soprano – La voz que conquistó el mundo.

, soprano – La voz que conquistó el mundo. Concepción Gimeno Gracia , La Justicia de Aragón – primera mujer en ocho siglos al frente de esta institución.

, La Justicia de Aragón – primera mujer en ocho siglos al frente de esta institución. Pilar Bayona López de Ansó , pianista – La pianista que tocaba con el corazón.

, pianista – La pianista que tocaba con el corazón. María Fernández Guajardo , ingeniera – La ingeniera que soñó en grande.

, ingeniera – La ingeniera que soñó en grande. Esther Borao Moros , ingeniera e inventora – La inventora que hace magia con la tecnología.

, ingeniera e inventora – La inventora que hace magia con la tecnología. Irene Vallejo Moreu , escritora – La maga de las palabras.

, escritora – La maga de las palabras. Soledad Puértolas Villanueva , escritora – La escritora que escucha a los personajes.

, escritora – La escritora que escucha a los personajes. Elvira de Hidalgo, soprano – La soprano que nos enseñó a amar la ópera.

Esta sección de la agenda es un recurso educativo que el profesorado puede utilizar de modo transversal en clase o en tutoría para trabajar la igualdad real y reconocer el papel fundamental de las mujeres en la historia y en la sociedad. Cada mujer tiene un dibujo coloreable (pensado para los más pequeños de infantil y primeros cursos de primaria) y un breve texto con su biografía y los grandes hitos de su vida.

Desde la dirección del centro están convencidos de que "proponer al alumnado que investigue sobre ellas es una forma de darlas a conocer, abrir puertas al futuro, ofrecer referentes femeninos a niños y niñas, chicos y chicas y sembrar esperanza para las niñas y jóvenes de hoy".

Además, han enviado un ejemplar de la agenda a cada una de ellas (y a los familiares más cercanos de las ya fallecidas) y "está siendo muy bonito ver la ilusión que un detalle tan simple está despertando en todas".

Aprovechando el espacio que les ofrece EL ESTUDIANTE, desde el centro invitan a las protagonistas a visitar el cole y "contar de primera mano a alumnos grandes y pequeños su recorrido, sus dificultades y sus logros".