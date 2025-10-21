La Fuerza sigue viva: la exposición de Star Wars en Zaragoza que une generaciones de fans

Todos hemos oído alguna vez el rugido de un sable láser. Quizá lo escuchaste en el salón de tu casa, mientras tu padre te explicaba quién era Darth Vader. O tal vez lo viste por primera vez en TikTok, cuando alguien recreaba una batalla con efectos caseros. Pero da igual cómo llegaste a la galaxia de Star Wars: lo importante es que, de algún modo, ya formas parte de ella.

Porque no es solo una saga. Es una historia que pasa de generación en generación, una emoción que se hereda. En la nueva exposición del Centro de Historias de Zaragoza, dedicada al universo creado por George Lucas, el comisario Juan Carlos Pino lo tiene claro: «la comunidad de La Guerra de las Galaxias se forma de padres a hijos, es toda una herencia cinematográfica que ya no se considera cine de culto, sino que es un producto totalmente actual y realmente vivo».

Esta es la historia de cómo una película de 1977 sigue encendiendo corazones en 2025. Y es que la Fuerza va mucho más allá de la lógica racional. «Son los personajes con los que nos identificamos, es la aventura que vives a través de los ojos de ese héroe que cruza la galaxia para salvar a los suyos», explica el comisario.

La exposición, Legión 501 – disponible hasta el 18 de enero –, nos permite embarcarnos en un viaje a velocidad de la luz desde la cabina del mismísimo Halcón Milenario, además de apreciar de cerca los trajes y accesorios pertenecientes a los miembros de la Legión 501, la mayor y más prestigiosa organización benéfica de fans del universo Star Wars y su representación oficial en España, la Spanish Garrison, y los de la Rebel Legion.

Los aficionados a esta saga podrán reconocer el casco del gran villano de las películas clásicas, Darth Vader, el sable de luz del maestro Yoda, los uniformes de los soldados imperiales, la armadura de Boba Fett o los atuendos del Emperador Palpatine o la túnica de Jawa, además de diferentes figuras de colección.

La emoción heredada de 'Star Wars'

Pero, ¿qué es lo que tiene esta saga que une a grandes y pequeños? La respuesta no es solo una: entran en juego valores como la familia, el amor o la amistad. «Son esas pequeñas cosas las que nos emocionan como seres humanos», apunta Pino. El triunfo del bien sobre el mal y «el poder de la luz sobre la oscuridad siempre serán lo que identifique esta saga».

A las nueve películas principales (episodios del I al IX) se les suman spin-offs y series de animación y live actions que han logrado atraer a toda una nueva generación.

Un ejemplo claro de ello fue la serie The Mandalorian, que no solo fue un éxito de crítica y público, sino que transformó la franquicia de Star Wars en varios sentidos. Por un lado, consiguió revitalizar el universo tras las críticas divididas por la trilogía de secuelas (Los últimos Jedi y El ascenso de Skywalker); recuperó el entusiasmo de los fans clásicos al volver al tono del western galáctico y las historias íntimas; y también demostró que Star Wars podía funcionar fuera del cine, abriendo la puerta a Andor, Ahsoka o El libro de Boba Fett. Todas estas entregas tienen algo en común: la emoción y las ganas de vivir una nueva aventura.

Estos sentimientos unen a los fans en una comunidad en la que no importa la edad, porque la emoción es la misma para todos.

Un ‘Training day’ que emocionó a toda Zaragoza El pasado 27 de septiembre la pasión de los zaragozanos por Star Wars se materializó en las calles de la capital aragonesa. El ‘Training day’, organizado por Legión 501 - Spanish Garrison, fue mucho más que un desfile. La magia de Star Wars cobró vida gracias a sus trajes con calidad cinematográfica, personajes icónicos y un ambiente que transportó a los fans a una galaxia muy, muy lejana. Con el paso marcado por las bandas de música de Muel, Botorrita y Musicara, han desfilaron ‘stormtroopers’, ‘jedis’, ‘siths’, ‘droides’ y héroes rebeldes.

Como hemos visto, se trata de una saga viva, en continuo crecimiento. Ya no solo por las nuevas entregas, series o merchandising, sino por los propios fans más jóvenes, que reinterpretan la saga a su manera y en sus propias plataformas. El comisario de la exposición Legión 501 destaca el carácter continuista de la saga, que «nos seguirá ofreciendo aventuras durante muchos años».

Esta continuidad es la que anima a nuevos fans, independientemente de la edad, a sumarse al viaje. «Es algo muy bonito y que transciende generaciones, así que ojalá no termine nunca».

Rubén Ruiz

Que la Fuerza te acompañe

Los memes, el cosplay, los juegos de realidad virtual o las convenciones ya siembran una nueva generación de Jedis que, aunque tengan nuevos protagonistas como Rey, Ahsoka o Grogu, «mantienen la verdadera esencia de Star Wars».

Más allá de los sables láser y los efectos especiales, La Guerra de las Galaxias es una herencia cultural y sentimental que conecta a abuelos, padres e hijos. George Lucas creó un relato sobre el bien y el mal, pero también sobre el miedo, la redención y la familia.

Quizá nunca peleemos contra un Soldado Imperial o no sintamos el hormigueo de viajar a la velocidad de la luz. Pero si alguna vez ayudamos a alguien, si elegimos la luz frente a la oscuridad, entonces la Fuerza también estará siempre con nosotros.