Entre pantallas y libros: una alumna del Colegio Juan de Lanuza opina sobre el uso de la tecnología en el aula

Seguramente, la tecnología forma parte de tu vida. De la mía también, y probablemente de la de la mayoría de gente también. Esto es básicamente porque estamos rodeados de esta. Funciona acorde a nuestras necesidades y gustos. Pero, ¿qué pasaría si empezáramos a depender totalmente de la tecnología? Por esto mismo, el Gobierno de Aragón pondrá en marcha en 2027 un plan para reducir bruscamente el uso de los dispositivos electrónicos en las aulas.

Es difícil estar a favor de esta medida siendo una alumna que aprende, en parte, utilizando Chromebooks o iPads. La idea de reducir su uso es comprensible, pero estoy segura de que estableciendo un máximo de horas de uso no es la manera.

Los dispositivos electrónicos se han convertido en una de las herramientas escolares más útiles para los alumnos y profesores, además de que dado a su uso, permite trabajar ciertas asignaturas como digitalización. Todos los usos que los centros escolares les dan a estos dispositivos son con el fin de enseñar, de una manera responsable, con una gran utilidad. El avance que hemos hecho respecto a la tecnología no se puede perder tan rápidamente.

Además, todos los daños que puede crear el uso excesivo de la tecnología son reales. Pero, aunque en las escuelas se intente reducir, los jóvenes seguirán pasando horas y horas pegados a otras pantallas.

Esta medida no solo afecta a los alumnos, sino que también al profesorado y al centro en sí. Se convertirá en un verdadero reto para los centros, ya que todos los profesores tendrían que compaginar las horas de uso, así como ir cronometrándolos.

Por estas razones, considero que esta medida no debería llevarse a cabo. Al contrario, debería encontrarse una solución respecto a la adicción a los dispositivos electrónicos, pero no de esta forma.