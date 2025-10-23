'Papá estará siempre con nosotros' el escalofriante relato de una alumna del Colegio Santo Domingo de Silos
Finalista en la categoría 3º y 4º de ESO del III concurso de Microrrelatos Silos-Aragón Negro
Ashley López Caviedes
No hace mucho que papá desapareció. La abuela no ha dejado de llorar, y la policía ya desistió del caso. Mamá, por el contrario, asegura que no debo preocuparme, que pronto estará con nosotros...
Volvía de la escuela. Desde la entrada se percibía un olor peculiar. No era desagradable, pero algo en él me revolvía el estómago.
Vi a mamá sirviendo la comida. No pasó mucho hasta que nos sentamos a comer.
De reojo la observaba. Lucía demacrada, con profundas ojeras.
Antes de todo esto ya estaba mal; él la engañó, y ni siquiera lo negó. Ahora debía de sentirse peor...
Saboreaba lo que parecía ser cerdo. La carne era fibrosa, ligeramente dulce, con un regusto metálico. Fue entonces cuando mamá me abrazó por detrás y susurró al oído:
—Ahora, papá estará siempre con nosotros...
