Un alumno del Colegio Juan de Lanuza de Zaragoza es reconocido por su creatividad lectora internacionalmente
El alumno Daniel Abrego, de 1.º de ESO del Colegio Juan de Lanuza, ha sido reconocido a nivel internacional por su destacada participación en Fiction Express, una innovadora plataforma de lectura interactiva en la que los estudiantes colaboran con los autores para decidir el rumbo de las historias.
Reconocimiento internacional
Daniel ha recibido un diploma honorífico por su contribución excepcional y ha sido seleccionado entre más de 50 alumnos de todo el mundo para participar en una videoconferencia con el autor, en la que pudo compartir sus ideas, reflexiones y propuestas sobre el desarrollo narrativo. El libro escogido por el alumno fue Crash Course de E.J. Taylor, una emocionante historia sobre un grupo de jóvenes que luchan por sus sueños y ponen en valor el poder de la amistad.
Desde el Colegio Juan de Lanuza destacan que este logro refleja el valor de la lectura como una experiencia activa y creativa. «Leer no es solo comprender palabras, sino también participar, crear y pensar críticamente», señalan.
El centro utiliza herramientas como Fiction Express para fomentar la lectura en español e inglés, promoviendo la creatividad, la comprensión lectora y el amor por la literatura entre su alumnado.
