Los alumnos de FP del Silos de Zaragoza toman un café contra la soledad no deseada

Los días 15 y 17 de octubre, varios grupos de alumnos y alumnas de FP de colegio Santo Domingo de Silos, de distintos ciclos de Grados medio y Grado superior, realizaron una actividad propuesta desde la Obra Social del Hospital San Juan de Dios.

La actividad, organizada por el equipo de Pastoral con la colaboración del profesorado y alumnado pretendía ayudarles a reflexionar sobre la soledad detectar qué factores nos pueden hacer sentir solos a lo largo de nuestra vida o la de las personas de nuestro entorno, ¿edad? ¿Género? ¿Origen? ¿Condición social?

Previamente, el día 8 de octubre, todos los grupos participaron en una charla de concienciación sobre el tema a trabajar: La soledad no deseada.

Temas tratados en la charla Vivimos en una sociedad cada vez más individualizada que incrementa la sensación de soledad entre muchos colectivos.

Niños, jóvenes, adultos y personas mayores sufren soledad no deseada.

Personas con trastorno de salud mental, con discapacidad, en situación de sin hogar, migrantes, situación de dependencia.

Todos estos colectivos son más vulnerables a las situaciones de soledad no deseada que, además, puede agravar su situación.

La soledad la podemos experimentar nosotros mismos o las personas de nuestro entorno.

La soledad también es no tener a nadie con quien tomar un café.

Muchas grandes relaciones las construimos en torno a una mesa compartiendo una conversación mientras tomamos un café, pero actualmente la soledad es un problema que va en aumento y no todo el mundo tiene alguien con quien compartir su tiempo.

Así que, cuando el hospital San Juan de Dios organizó la Semana contra la soledad no deseada el centro se unió a su propuesta para romper la soledad no deseada de las personas más vulnerables.

¡Que todo el mundo tenga alguien con quien tomar un café!

Los diferentes grupos salieron del colegio y se dirigieron a pie al lugar de encuentro correspondiente: el miércoles 15, al Balcón de San Lázaro y el viernes 17 a la Plaza de La Seo. Esto sirvió para convivir y fomentar el respeto personal en los grupos y a la vez del medio ambiente durante todo el trayecto.

El alumnado se distribuyó en las mesas preparadas donde desarrollaron el acompañamiento y comunicación recíproca con las personas mayores o voluntarias participantes a la vez que degustaban un café o bebida al gusto. Fue un largo rato de intercambio de vivencias por ambas partes. El alumnado percibió las necesidades de acompañamiento que tienen las personas de distintas edades y por motivos muy variados.

El Café solidario frente a la soledad no deseada no fue solo una actividad: fue una experiencia transformadora porque los estudiantes aprendieron que un simple café puede ser el inicio de una gran conexión. Porque a veces, lo que más necesitamos no es una solución, sino alguien al lado que nos escuche.