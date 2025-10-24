Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ciclo a la hora del té con Alicia en el País de las Maravillas de la mano del programa Z16

Ciclo a la hora del té con Alicia en el País de las Maravillas con el Z16

Ciclo a la hora del té con Alicia en el País de las Maravillas con el Z16 / Servicio especial

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Desconcertada. Sorprendida. Confusa. Enfadada. Interrogada. Si Alicia continúa siendo uno de los personajes más importantes de la literatura de los últimos siglos es porque, pese a todo ello, nunca deja de ejercer su libertad. Pregunta. Cuestiona. Opina. Se rebela. No se deja vencer por la incomprensión o por la indiferencia. Es la pionera de un Tiempo de rebeldes que ahora pueden descubrir nuestros Z16.

¡Jornada de diálogo junto a una experta en tecnología y un filósofo!

Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?

¿Quieres saber más? ¿Quieres acceder a esta y otras actividades más? ¡No te pierdas nada!

Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria en el Portal de Juventud.  

Si te ha quedado alguna duda no dudes en escribir a z16ayuda@zaragoza.es , llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven

  • Cinco continentes en el Acuario: Aprende sobre las especies de agua dulce de los cinco continentes y observa desde el Amazonas las Arapaimas, una especie que no ha evolucionad todavía. ¿A qué parece imposible? ¡Ahora lo puedes comprobar!
  • Exposición ‘Sinbiotika’: ¿Cuáles son las consecuencias desastrosas que provoca la práctica habitual del usar y tirar? Con esta muestra de Txaro Marañon descubre las enormes islas de plástico generadas en los océanos que llevarán a la degradación de la vida marina y posterior integración de ese plástico en la cadena alimentaria.
  • Tributo a Taylor Swift:  Solo por ser Z16 se puede disfrutar de una entrada gratuita para el concierto de Katy Ellis, la chica que hay detrás del espectáculo tributo a Taylor Swift. Mismos gestos, energía, actitud… ¡Una propuesta única!

