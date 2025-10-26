EL ESTUDIANTE
La poeta Valle Mozas comparte su pasión por la poesía con alumnos y profesores de un instituto de Zaragoza
El IES Pedro de Luna mantiene su compromiso con la lectura a través de actividades, iniciativas y visitas con varios representantes del sector
El pasado lunes, el IES Pedro de Luna de Zaragoza tuvo el placer de recibir la visita de la joven poeta Valle Mozas, quien realizó varios talleres literarios con el alumnado y los clubs de lectura del centro.
Durante la jornada, Mozas presentó su libro El Comienzo, una obra que refleja con sensibilidad los temas de la identidad, las emociones y el proceso de crecimiento personal a través de la palabra poética.
A lo largo del encuentro, la autora contagió su entusiasmo y su amor por la poesía, creando un ambiente participativo en el que los estudiantes pudieron descubrir nuevas formas de expresión literaria. «Fue una maravilla poder pasar un día entero en el Pedro de Luna y compartir unos encuentros tan especiales junto a sus alumnos y profesores», expresó la escritora.
Esta actividad forma parte del compromiso del centro con la promoción de la lectura.
Recientemente, el instituto también acogió una charla sobre el mundo editorial a cargo de María Martín, editora de Bárbara Fiore, quien ofreció una interesante visión sobre el proceso de creación y publicación de libros.
