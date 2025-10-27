El miedo solo es un mecanismo de defensa que prepara al cuerpo y a la mente para reaccionar

Empecemos explicando qué es el miedo. El miedo es una emoción primaria y fundamental, desagradable, que se experimenta ante la percepción de un peligro o amenaza, ya sea este real o imaginario, presente o futuro.

Funciona como un mecanismo de defensa que prepara al cuerpo y a la mente para reaccionar y asegurar la supervivencia, activando respuestas como la huida o la lucha.

Lo importante es fundamental darte cuenta cuando tienes miedo y saber gestionar esa emoción de la manera más efectiva y adecuada posible siempre siendo consciente de lo que te ha producido en tu cuerpo, en tu mente y en tu corazón

Vamos a comentar algunos de los miedos que pueden producirse en vuestra adolescencia:

Miedo a no quererse: en algunas ocasiones igual no os gusta vuestro cuerpo o alguna parte de él, eso conlleva maquillarse en exceso, ir siempre a la moda, a veces querer adelgazar para tener un cuerpo como las modelos. Cada persona tenemos un cuerpo distinto y todos son preciosos, lo importante es que sea un cuerpo saludable.

Miedo a equivocarse: en el día a día en algunas veces nos confundimos y a veces nos quedamos bloqueados sin saber qué hacer, os digo que para aprender hay que equivocarse además es bueno para el cerebro. Que el error sea una oportunidad de aprendizaje.

Miedo a volver sola a casa: ha terminado la noche y quieres volver a casa, pero tus amigas si quieren quedar más rato a darlo todo. En ese momento tienes dos opciones: esperar a tus amigas o volver a casa. Mi consejo es volver siempre juntas a casa o si no en taxi, siempre en un medio seguro.

Miedo al hablar en público: en clase te hacen hacer exposiciones, participar en debates a ti te cuesta hablar delante de tus compañeros, esa emoción a veces incluso se bloquea el cuerpo y te quedas sin voz. Te doy consejo, grábate videos en casa hablando, expone a tu familia lo que tienes que decir en clase y poco a poco serás un crack en oratoria. Y si te motivas mucho te puedes apuntar a un curso de oratoria.

Miedo a no pertenecer al grupo: cuando estáis con los colegas en alguna ocasión habéis acciones que no os gustan o no os sentís cómodos eso lo realizáis por querer pertenecer a, grupo. Eso repercute en vuestra autoestima así que buscar camaradas que os valoren como sois y os hagan sentir especiales. Es fundamental sentirse perteneciente al grupo de iguales.

Miedo a hacer algo nuevo: en la vida os surgen oportunidades para probar alguna actividad nueva es normal que sintáis nervioso o mariposas en el estómago eso si seguro que después de hacer la nueva actividad os sentiréis muy satisfechos. Este curso a lanzarse.

Miedo a perder a alguien: en vuestra vida va a haber pérdidas de familiares, de seres queridos, de mascotas será un momento duro, el duelo hay que superarlo estoy segura de que encontraréis estrategias para superarlos. Te recomiendo una actividad, realizar un bote de los recuerdos con esa persona o mascota donde escribas los recuerdos compartidos.

Si tienes alguna fobia mi consejo personal es que acudas a un profesional que te pueda ayudar y puedas superarla y con los miedos lo mismo. Pedir ayuda es algo normal.

Ánimo, con tus miedos poco a poco los sabrás gestionar mejor.