Asústame, pero poquito: la reflexión de una alumna del colegio Juan de Lanuza de Zaragoza sobre el miedo y lo que nos provoca

¿Alguna vez os habéis preguntado por qué nos gusta tanto ver películas de miedo y esa sensación que nos dejan? Bueno, pues ya que es octubre y pronto será Halloween, me ha parecido el momento adecuado para hablar sobre este terrorífico tema.

Como ya he dicho, ya se acerca Halloween y se puede sentir, el viento cada vez emite sonidos más fuertes avisándonos, la luna se hace más grande y las criaturas de la noche se preparan para su época favorita del año.

Te estarás preguntando, ¿y los humanos, cómo se preparan?, bueno, pues la mayoría de nosotros empieza viendo películas de terror, eso es, con esa sensación que generan que, aunque nos den miedo, queramos ver cómo va a terminar la historia.

Esto es a causa de la adrenalina (también llamada hormona del miedo) que nos genera. La adrenalina generalmente se suele activar cuando el cuerpo siente que está en peligro o cuando está muy emocionado. Así, el cerebro libera neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, las cuales producen sensaciones de euforia y bienestar.

La combinación de la adrenalina y la dopamina crea una sensación de estar muy vivo, enérgico y con un elevado estado de ánimo, lo que suele impulsar a querer volver a repetir la experiencia, en este caso, a volver a ver la película o incluso a ver otras diferentes.

Dados estos puntos, ver películas de miedo se puede convertir en una fantasmagórica experiencia, pero no te sobrepases usando la adrenalina, ya que el exceso puede causar efectos secundarios negativos y problemas de salud a largo plazo como ansiedad, problemas digestivos, insomnio...

Y ahora que sabes todo esto, ¿te ves preparado para afrontar los terrores del próximo Halloween, ¿crees que saldrás vivo?