La ciencia del miedo según los psicólogos: cómo reacciona tu cerebro cuando sientes terror

Las luces se apagan, suena un ruido extraño y el corazón te late más rápido. Sabes que es solo una película, pero aun así te encoges en el sofá. ¿Por qué sentimos miedo si estamos seguros? ¿Y por qué, a veces, nos gusta sentirlo? Con Halloween a la vuelta de la esquina, exploramos una de las emociones más poderosas del ser humano: el miedo.

Empecemos por lo primero: el miedo es una emoción universal y básica que se relaciona directamente con la protección. La psicóloga María González nos cuenta que esta emoción es “una reacción adaptativa” que tenemos “desde que nacemos” y que “nos ayuda a gestionar una amenaza”, ya sea huyendo o reaccionando.

Básicamente, es la forma que tiene nuestro cerebro de avisarnos de un peligro: activa nuestro cuerpo con pequeñas señales como aumentar el ritmo cardíaco —por eso parece que el corazón se nos va a salir— o tensar los músculos, listos para correr si hace falta.

La química detrás del miedo

¿Y cómo ocurre esto? Te estarás preguntando. Pues, según María González, la clave está “en una pequeña parte de nuestro cerebro”. La amígdala —no confundir con las amígdalas de la garganta— tiene forma de almendra y se encuentra en el lóbulo temporal.

Ella es la que se encarga de dar la señal de alarma cuando detecta que algo no va como debería. Entonces, se activan varias regiones cerebrales (como el hipotálamo y el tronco encefálico) que liberan adrenalina y cortisol, las sustancias más relacionadas con la respuesta de miedo y estrés.

Asimismo, también puede liberar dopamina como parte de la respuesta de alerta o motivación: ayuda al cerebro a prestar atención, aprender del peligro y recordar la situación. Es decir, no causa el miedo directamente, pero participa en cómo lo procesamos y aprendemos de él.

Recomendaciones terroríficas Si tu plan de Halloween perfecto consiste en una buena maratón y un festín de chuches y chocolatinas, te dejamos un par de películas y series que te harán pasar un poco de miedo: Fright Krewe : Una antigua profecía y una reina del vudú ponen a unos adolescentes perdidos a salvar Nueva Orleans de la mayor amenaza demoníaca a la que se ha enfrentado en casi dos siglos

: Una antigua profecía y una reina del vudú ponen a unos adolescentes perdidos a salvar Nueva Orleans de la mayor amenaza demoníaca a la que se ha enfrentado en casi dos siglos Generación Z : En un pueblo ficticio británico, un camión militar vuelca frente a una residencia de ancianos y un derrame químico convierte a los residentes en zombis que atacan a los jóvenes del lugar.

: En un pueblo ficticio británico, un camión militar vuelca frente a una residencia de ancianos y un derrame químico convierte a los residentes en zombis que atacan a los jóvenes del lugar. Lisa Frankeinstein : En 1989, una chica de instituto poco popular llamada Lisa reanima accidentalmente a un apuesto cadáver victoriano durante una tormenta eléctrica y empieza a reconstruirlo para convertirlo en el hombre de sus sueños utilizando la cama de bronceado rota de su garaje.

: En 1989, una chica de instituto poco popular llamada Lisa reanima accidentalmente a un apuesto cadáver victoriano durante una tormenta eléctrica y empieza a reconstruirlo para convertirlo en el hombre de sus sueños utilizando la cama de bronceado rota de su garaje. HollyBlood: Un chico tímido finge ser vampiro para conquistar a la chica que le gusta… pero no sabe que un auténtico inmortal acecha en las sombras.

Emociones fuertes (y por qué nos gusta tener miedo)

Como hemos podido descubrir, sentir miedo no es algo del todo agradable, pero a veces sentimos la necesidad de pasarlo. Por eso existen las casas encantadas, las atracciones terroríficas o las películas y series de miedo. Es en esta época, con Halloween tan cerca, cuando más nos apetece subir las pulsaciones y sentir un poco de ese miedo.

Esto también tiene una explicación. En palabras de González, se trata de una situación “en la que nuestra vida real no está en juego”, no estamos ante un miedo real. La psicóloga apunta el término de “miedo divertido”, una emoción “más fácil de gestionar” y con la que estamos más tranquilos.

Y es que la clave es esa: gestionar. Es imposible no sentir miedo, es algo natural. Lo importante es cómo nos enfrentamos a él. Tenemos que aprender a convivir con el miedo, porque también nos ayuda a conocernos, superar retos y sentirnos vivos. Lo fundamental es entenderlo y saber cuándo reírse de él.