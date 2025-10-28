Jornadas sobre la enseñanza del francés en Aragón: un reto educativo e institucional en la Universidad de Zaragoza

La Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza fue testigo recientemente de las jornadas: La enseñanza del Francés como reto educativo e institucional, fruto del proyecto de innovación: Glosario bilingüe español-francés de terminología sobre legislación y normativa del sistema educativo.

Los objetivos de estas jornadas fueron abordar la situación de la enseñanza del francés desde dos ópticas complementarias: la parte institucional de la administración que toma las decisiones y crea los programas de la lengua extranjera (bilingüismo, plurilingüismo, Bachibac, entre otros) y, por otro lado, los docentes de distintas etapas de la enseñanza formal que deben ponerlos en marcha.

El público asistente estuvo compuesto por docentes de Primaria, Secundaria, Bachillerato y EOI, estudiantes de Magisterio de Educación Primaria, Máster de Profesorado de Secundaria, Lenguas Modernas, Filología Hispánica y Traducción, traductores e intérpretes, así como personas interesadas en la lengua francesa y su cultura, el bilingüismo, la docencia y la traducción.

La primera Jornada se inició con la ponencia Los programas educativos bilingües en Aragón: el caso del francés (1999-2025), a cargo de Milagros Liberal (Jefa del Servicio de Política Educativa, Ordenación Académica y Educación Permanente del Gobierno de Aragón) y Mª Pilar Marión (Asesora Docente de la Dirección General de Política Educativa, Ordenación Académica y Educación Permanente del Gobierno de Aragón).

Posteriormente, se organizó una mesa redonda moderada por Azucena Macho, directora del departamento de Filología Francesa de la Universidad de Zaragoza, en la que intervinieron Rosa Guillén (IES Pilar Lorengar); Jesús Marco (IES Pablo Serrano); Araceli Fontán (IES Corona de Aragón); María Artigas (CEIP Lucien Briet); Cristina Elías (EOI Fernando Lázaro Carreter) con el fin de abordar los distintos Programas de educación bilingüe español- francés en Aragón.

Para finalizar se propuso un taller de traducción a cargo de Javier Vicente, profesor del departamento de Filología Francesa de la Universidad de Zaragoza.

La segunda Jornada se inició con la ponencia: La cooperación educativa y lingüística entre Francia y España desde el punto de vista de la Embajada de Francia en España, a cargo de Laure Juanchich (Agregada de cooperación lingüística y educativa de la Embajada de Francia).

Se siguió con una mesa redonda moderada por Jesús Marco Conde, profesor asociado del departamento de Filología Francesa en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza titulada: El francés en Aragón desde la pluralidad de agentes e instituciones, en la que intervinieron Raphaël Ledesma (Cónsul honorario de Francia en Zaragoza); Marine Caron (directora del Institut Français de Zaragoza) y Pilar Ruiz (directora adjunta del Lycée français Molière).

Las jornadas finalizaron con un segundo taller de traducción a cargo de Javier Vicente de la Universidad de Zaragoza.