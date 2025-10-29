El XXXIV Cross del Colegio Condes de Aragón de Zaragoza no deja de brillar

El colegio Condes de Aragón de Zaragoza junto a la AMPA y los alumnos de 1º de Bachillerato organizaron este domingo el XXXIV Cross escolar de Condes de Aragón.

Un año más, el profesorado del colegio y las familias, se implicaron en la organización de este evento deportivo que ya es una cita obligada para muchos escolares zaragozanos que les gusta el deporte del atletismo.

El cross consta de carreras adaptadas a todas las edades, desde los alumnos de 2 años del aula LITTLE CONDES, hasta la categoría senior, en la que también participan los profesores, entrenadores y las familias del colegio.

Ganadores del XXXIV Cross del Colegio Condes de Aragón de Zaragoza / Servicio especial

Este cross tiene el sentir de fomentar la actividad física en los alumnos, transmitirles hábitos de vida saludable, el compromiso con el deporte y visibilizar el valor de la Educación Física.

Fue un éxito en cuanto a la participación, alrededor de 625 atletas corrieron en los distintos recorridos que se preparan y se adaptan según las edades de los participantes. También en cuanto a los valores del deporte que tanto se fomentan entre los alumnos de todos los colegios y clubs que participan: respeto, deportividad, esfuerzo, superación personal, empatía y juego limpio.

En esta ocasión los colegios participantes fueron, el colegio Escolapias Pompiliano, colegio La Salle Franciscanas, CEIP La Estrella, colegio Enrique de Osso, colegio Sagrada Familia, colegio Agustinos y los clubs de Atletismo San José y Rainbow Team. Todos ellos, junto a los alumnos de Condes de Aragón, enriquecen la convivencia, el buen ambiente y la armonía en este tradicional.

En esta 34.ª edición del cross, todos los participantes recibieron una medalla, diploma y varios obsequios. También los tres primeros clasificados recibieron un trofeo con el que se reconoce el esfuerzo realizado por el deportista y el mérito personal.

Desde el centro comparten su alegría por el éxito del evento y quieren seguir fomentando el deporte para todos.