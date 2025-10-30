¿Qué ocurre cuando descubrimos al verdadero criminal? Un relato de terror que nos acerca a Halloween

Fiona descansaba en su cama cuando el crujido de la manilla de la puerta principal de su casa la desveló repentinamente. Intentando no quedar en estado de shock, abrió el cajón de su mesilla de noche en busca de su pistola.

No pudo evitar arrepentirse de no haber instalado una alarma... Intentó rememorar los consejos que le había dado su padre para proteger su fortuna. Pero los pasos que subían las escaleras la devolvieron a la realidad. Suponía que quien asaltaba su casa tendría intención de matarla, pero probablemente su verdugo desconocía que la capacidad auditiva de los invidentes era superior.

El silencio absoluto que reinaba en su habitación se vio perturbado por la respiración agitada del malhechor. En cuanto este puso un pie en la baldosa que chirriaba, Fiona levantó su arma... y disparó.

Poco tardó en reconocer el perfume de Sam.