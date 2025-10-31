Danza contemporánea en el Principal de la mano del programa Z16: 'España en conserva'

Solo por ser Z16 puedes disfrutar de una entrada gratuita para ver España en conserva, una apasionante inmersión en la riqueza de las tradiciones españolas a través de la danza contemporánea. A través de movimientos expresivos y técnicas contemporáneas, los bailarines de LaMov reinventan las narrativas tradicionales, transformando melodías ancestrales en experiencias visuales y sensoriales únicas. ¡No puedes perdértelo!

Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?

¿Quieres saber más? ¿Quieres acceder a esta y otras actividades más? No te pierdas nada.

Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria en el Portal de Juventud.

Si te ha quedado alguna duda no dudes en escribir a z16ayuda@zaragoza.es , llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven

Te recomendamos: