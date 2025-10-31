EL ESTUDIANTE
Danza contemporánea en el Principal de la mano del programa Z16: 'España en conserva'
Solo por ser Z16 puedes disfrutar de una entrada gratuita para ver España en conserva, una apasionante inmersión en la riqueza de las tradiciones españolas a través de la danza contemporánea. A través de movimientos expresivos y técnicas contemporáneas, los bailarines de LaMov reinventan las narrativas tradicionales, transformando melodías ancestrales en experiencias visuales y sensoriales únicas. ¡No puedes perdértelo!
Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?
¿Quieres saber más? ¿Quieres acceder a esta y otras actividades más? No te pierdas nada.
Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria en el Portal de Juventud.
Si te ha quedado alguna duda no dudes en escribir a z16ayuda@zaragoza.es , llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven
Te recomendamos:
- Escape Room sobre el clima: La Tierra, tal y como la conocemos, está cambiando. Atrévete a formar parte de una red investigadora para salvar el planeta. ¿Crees que serás capaz de resolver retos, enigmas y deducciones?
- Copa del Rey de balonmano: ¡Ven a disfrutar del balonmano con el partido entreel BM.Contazara Zaragoza y el Cajasol Ángel Ximénez en el siglo XXI!
- ¿Qué nos hace humanos? Conoce los principales cambios evolutivos de las especies de homínidos a partir de las evidencias que se conservan. No te pierdas esta actividad en la sede de Zaragoza Joven, La Azucarera.
- Nuevo radar fijo en Zaragoza en un punto con mucho tráfico: ya está instalado
- Graban la paliza a un joven con discapacidad en Zaragoza: '¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!
- El negocio redondo del Real Zaragoza con Saidu: Dansoman Wise tenía ofertas superiores a los 4 millones por el ghanés
- Adiós a la cafetería más ciclista de Zaragoza: 'Cerramos las puertas del café, pero seguimos pedaleando
- El aragonés que ha pasado de Agustinos a trabajar para el Real Madrid: 'La gente espera lo mejor de ti si llevas este escudo
- Un regalo del cielo. La crónica del Mutilvera-Real Zaragoza (1-3)
- El BOE confirma el calendario laboral de 2026 en Aragón: hasta cinco puentes
- Dos heridos de gravedad en una brutal colisión en la N-122 en Bulbuente (Zaragoza)