EL ESTUDIANTE

Danza contemporánea en el Principal de la mano del programa Z16: 'España en conserva'

Danza contemporánea en el Principal: "España en conserva" con el Z16. / Ayuntamiento de Zaragoza

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Solo por ser Z16 puedes disfrutar de una entrada gratuita para ver España en conserva, una apasionante inmersión en la riqueza de las tradiciones españolas a través de la danza contemporánea. A través de movimientos expresivos y técnicas contemporáneas, los bailarines de LaMov reinventan las narrativas tradicionales, transformando melodías ancestrales en experiencias visuales y sensoriales únicas. ¡No puedes perdértelo!

Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?

¿Quieres saber más? ¿Quieres acceder a esta y otras actividades más? No te pierdas nada.

Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria en el Portal de Juventud.

Si te ha quedado alguna duda no dudes en escribir a z16ayuda@zaragoza.es , llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven

Noticias relacionadas y más

Te recomendamos:

  • Escape Room sobre el clima: La Tierra, tal y como la conocemos, está cambiando. Atrévete a formar parte de una red investigadora para salvar el planeta. ¿Crees que serás capaz de resolver retos, enigmas y deducciones?
  • Copa del Rey de balonmano: ¡Ven a disfrutar del balonmano con el partido entreel BM.Contazara Zaragoza y el Cajasol Ángel Ximénez en el siglo XXI!
  • ¿Qué nos hace humanos? Conoce los principales cambios evolutivos de las especies de homínidos a partir de las evidencias que se conservan. No te pierdas esta actividad en la sede de Zaragoza Joven, La Azucarera.

