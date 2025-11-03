Programa Faro: una guía afectiva y emocional positiva para familias

El Programa Faro nace de la necesidad de apoyar a las familias en su papel fundamental como agentes de desarrollo personal y socioemocional de la infancia y la adolescencia. Actualmente, el bienestar de niños, niñas y adolescentes está influido por factores externos como la digitalización, el uso excesivo de pantallas, las redes sociales, la soledad o la presión social.

Estas circunstancias pueden generar situaciones emocionales complejas que muchos de estos jóvenes no saben gestionar, al carecer de las herramientas necesarias para regularlas adecuadamente. Ante este escenario, la familia continúa siendo el principal entorno de referencia y protección, un espacio en el que se construyen los primeros vínculos y se desarrollan las competencias emocionales básicas. Fortalecer este papel resulta clave para prevenir situaciones de aislamiento o vulnerabilidad y para promover una red afectiva sólida que actúe como factor de protección.

Con este propósito, la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía (AAP) y la Asociación Mujeres Líderes en Educación (MLE) impulsan el Programa Faro, concebido como un espacio de formación, encuentro y acompañamiento para las familias. Su finalidad es proporcionar recursos que faciliten el acompañamiento emocional, promuevan el diálogo y refuercen los vínculos familiares contribuyendo así, a la mejora del bienestar y de la convivencia en la infancia y la adolescencia.

¿Qué es el programa Faro?

Es un programa online dirigido a familias que tienen como finalidad ser una guía afectiva y emocional positiva, consciente y coherente. El programa Faro no propone fórmulas mágicas, sino que es un espacio de reflexión, de aprendizaje de herramientas y estrategias y un espacio de transformación desde una perspectiva emocional, respetuosa y humana para llegar a una conexión real que permita establecer y/o fortalecer los vínculos dentro de los hogares para cuidar el presente y el futuro emocional de las nuevas generaciones.

Así como un faro que orienta sin imponer su rumbo, este programa quiere ayudar a las familias a iluminar el camino emocional de sus hijos e hijas desde la presencia, la consciencia y el cuidado a través de los siguientes objetivos que son los que dan sentido a este recorrido compartido:

Sensibilizar sobre la importancia del acompañamiento emocional en las distintas etapas de la vida desde una perspectiva real, consciente, respetuosa, actualizada y basada en evidencia científica.

en las distintas etapas de la vida desde una perspectiva real, consciente, respetuosa, actualizada y basada en evidencia científica. Promover la figura del adulto como referente emocional positivo , capaz de sostener, guiar y contener sin recurrir a modelos autoritarios o desbordes emocionales.

, capaz de sostener, guiar y contener sin recurrir a modelos autoritarios o desbordes emocionales. Favorecer la alfabetización emocional de madres, padres y cuidadores facilitando el reconocimiento, la validación y la gestión de las emociones propias y ajenas, así como el desarrollo de estrategias que permitan acompañar situaciones difíciles o desafiantes como rabietas, situaciones de conflictos o desafíos propios de la etapa de la adolescencia desde una perspectiva respetuosa, segura y afectiva.

facilitando el reconocimiento, la validación y la gestión de las emociones propias y ajenas, así como el desarrollo de estrategias que permitan acompañar situaciones difíciles o desafiantes como rabietas, situaciones de conflictos o desafíos propios de la etapa de la adolescencia desde una perspectiva respetuosa, segura y afectiva. Dotar a las familias de herramientas y estrategias de inteligencia emocional prácticas , saludables y sostenibles en el tiempo relacionadas con la comunicación consciente, la regulación afectiva y la resolución de conflictos o el autocuidado.

, saludables y sostenibles en el tiempo relacionadas con la comunicación consciente, la regulación afectiva y la resolución de conflictos o el autocuidado. Fomentar espacios de reflexión y aprendizaje continuo en el que las familias pueden revisar sus propios patrones afectivos, sus creencias y respuestas emocionales ante determinadas situaciones favoreciendo así una educación y un acompañamiento más consciente, democrático y empático.

en el que las familias pueden revisar sus propios patrones afectivos, sus creencias y respuestas emocionales ante determinadas situaciones favoreciendo así una educación y un acompañamiento más consciente, democrático y empático. Crear una red afectiva, de acompañamiento y de formación accesible que permita disminuir la sensación de aislamiento o soledad en la crianza y el desgaste emocional a través de espacios de apoyo mutuo, de escucha compartida y crecimiento conjunto.

Tres bloques de aprendizaje

Faro se organiza en tres bloques principales que permiten profundizar, paso a paso, en las necesidades emocionales de la infancia y la adolescencia, en sus desafíos y en el rol del adulto como guía, sostén, y modelo emocional y como figura de conexión.

Bloque 1: Creando vínculo y conexión afectiva

Se centra en lo esencial cuando hablamos de familias que es la relación emocional que construimos con la infancia y la adolescencia porque antes de educar es necesario establecer un vínculo seguro y positivo. Durante el desarrollo de este bloque profundizaremos en cómo se desarrolla el mundo emocional desde los primeros años de vida, cómo influye el tipo de vínculo y apego que establecemos y qué papel juega el adulto como figura de seguridad y de referencia.

Además, también se abordarán herramientas para resolver conflictos desde el respeto, fortalecer la confianza mutua y cultivar una conexión afectiva sólida que acompañe, sostenga y transforme.

Bloques proyecto Faro / Servicio especial

Bloque 2: El arte de acompañar vidas

Este bloque invita a mirar la infancia y la adolescencia desde la raíz: su forma de aprender, de sentir y de construir mundo. Los participantes se adentrarán en el juego como motor de desarrollo, en los principios de la neuroeducación que nos permiten comprender cómo funciona el cerebro y qué necesitan realmente en cada etapa y en el rol del adulto como guía consciente y como figura que acompaña desde la presencia y no desde el control. Se aprenderá a crear entornos familiares seguros a nivel emocional, a sostener sin invadir y a estar disponibles de forma que impulsemos su autonomía, autoestima y crecimiento.

Bloque 3: Equilibrio Vital

Este bloque se mira hacia dentro para cultivar el conocimiento y reflexionar sobre el rol como figuras de referencia porque para sostener y cuidar a otros el primer paso es reconocer lo que uno necesita. Se tratará la importancia del autocuidado como una necesidad real para quienes ejercen el papel de guía y figura de referencia y del cansancio emocional que implica cuidar, acompañar y sostener procesos ajenos.

Serán parte importante las herramientas para el empoderamiento familiar y emocional para acompañar con firmeza y ternura y sin desconectar de las propias necesidades, así como estrategias para recuperar energía, presencia y claridad desde el respeto propio porque no hay acompañamiento positivo si no hay equilibrio interno.

Educar y acompañar no debe ser un camino en soledad… Por eso, cada mes se contará con la participación de profesionales de gran referencia en el ámbito de la educación emocional, la psicología infantil, el acompañamiento familiar y el desarrollo personal que ofrecerán conocimiento, aprendizajes, herramientas reales y válidas y una mirada transformadora