“Dose the change”, convivencia, cultura y aprendizaje para los alumnos del IES Fco. Grande Covián de Zaragoza

El IES Fco. Grande Covián ha culminado su enriquecedora estancia en la ciudad costera de Kavala, en Grecia, dentro del marco de su proyecto Erasmus+.

Durante cuatro intensos días de actividad académica, cultural y de convivencia, los estudiantes han vivido una experiencia donde ya definen como “hogar lejos de casa”.

El viaje comenzó con una logística exigente, dos furgonetas, dos vuelos y un autobús hasta llegar a Kavala, lo que aumentó la emoción del grupo al pisar por fin suelo griego. Los estudiantes destacaron la belleza del entorno costero y la ilusión por vivir esta inmersión internacional.

Durante su estancia combinaron trabajo en el instituto local, con paseos, visitas culturales y momentos de ocio junto al mar.

El IES Fco. Grande Covián ha culminado su enriquecedora estancia en la ciudad costera de Kavala (Grecia), dentro del marco de su proyecto Erasmus+. / Servicio especial

Fueron cuatro días intensos centrados en un proyecto como eje vertebrador de la experiencia, tenían que trabajar sobre un tema complejo, pero que desgraciadamente afecta cada vez más a los adolescentes, la salud mental, como resultado de este proyecto, elaboraron cuatro cortometrajes, en los que los protagonistas eran el propio alumnado implicado en este proyecto.

El último día, con el despertador a las 3:30 a.m., los participantes se despidieron de la ciudad que durante esa semana se convirtió en su casa, el grupo mostró una mezcla de sensaciones cargadas de gratitud y aprendizaje.

Esta experiencia no sólo ha permitido mejorar competencias lingüísticas y culturales, sino que ha fortalecido la convivencia entre los estudiantes y la apertura hacia nuevas realidades. La iniciativa refuerza la apuesta del IES Grande Covián para situar a su alumnado en un entorno internacional, favoreciendo la autonomía, el trabajo en equipo y la sensibilidad hacia la diversidad.

Como resume Natalia, una de las alumnas participantes: “Kavala es una ciudad maravillosa llena de gente increíble y amabilísima, con muchas ganas de aprender y de actuar. Sin ninguna duda, un viaje que nunca olvidaré.”