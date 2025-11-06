Un lago, un suicidio y una margarita: ¿qué pasó realmente esa noche?
Segundo premio en la categoría 3º y 4º de ESO del III concurso de Microrrelatos Silos-Aragón Negro.
Inés Miguel del Río
Zaragoza
La encontraron flotando en el lago al amanecer, con el pelo enredado y los bolsillos llenos de piedras. El pueblo susurró “suicidio” con la misma velocidad que desecharon el caso.
La prensa apenas lo mencionó. Ella no dejó notas, ni pistas, ni señales claras. Solo una libreta mojada con una frase ilegible.
El forestal aseguró haberla visto la tarde anterior, discutiendo con alguien debajo del antiguo puente. Misteriosamente, la cámara de seguridad falló justo esa tarde. Y nadie parecía recordar nada con detalle.
Alguien deja una margarita en la orilla del lago, cada año, en la misma fecha.
El lago sigue ahí, callado, guardando su secreto.
