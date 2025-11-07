¡Disfruta de un concierto de Pop y Rock en el Túnel de la mano del Programa Z16!
El viernes 14 de noviembre, en el Túnel de Zaragoza nuestros Z16 podrán disfrutar de una experiencia única. En este espacio de referencia joven, vivirán en primera persona cómo ensayan antes de un concierto los músicos que participan en el concurso Pop y Rock del Servicio de Juventud. Además, se terminará con un gran espectáculo en este espacio de referencia. ¡Una jornada exclusiva para embajadores! Y es que la música... no para, sino que empieza.
Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?
¿Quieres saber más? No te pierdas esta y otras actividades más Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria en el Portal de Juventud.
Si te ha quedado alguna duda no dudes en escribir a z16ayuda@zaragoza.es , llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven
