La regla no arruina tu vida: expertos explican cómo entender tu ciclo menstrual

Tu ciclo menstrual no es tu enemigo, es tu GPS interno. Seguro que has oído mil veces eso de «me ha bajado la regla» como si fuera una mala noticia, un castigo divino o el final del mundo. Pero… ¿Y si te dijera que el ciclo menstrual no es solo la regla? Que es mucho más: un sistema de señales internas que te ayudan a conocerte, organizarte y entenderte mejor.

¿Qué es el ciclo menstrual?

Tu ciclo menstrual es como una serie de Netflix en cuatro capítulos que se repite cada mes (aunque cada cuerpo tiene su propio ritmo).

Es un proceso hormonal en el que participan cuatro protagonistas: FSH, LH, estrógenos y progesterona, y cada una tiene su momento de estrellato. Tu cuerpo se prepara para ovular (liberar un óvulo) y, si no hay embarazo, elimina lo que no necesita a través del sangrado.

Suena técnico, pero es natural, sabio y… muy revelador.

Las 4 fases: ¿quién eres según tu ciclo?

Menstruación (fase 1): sangras. Necesitas manta, chocolate y un poquito de paz. No estás rara: solo estás en modo invierno interno. Dura unos 3–5 días. Si hay dolor fuerte que te incapacite, eso no es normal y hay que revisarlo. Folicular (fase 2): ya has pasado la regla, puede que todavía manches un poco, y aquí comienza donde reseteas. Empiezas a tener más energía, más ganas de hacer cosas. Comienza la primavera en tu cuerpo. Ovulación (fase 3): el cuerpo está on fire. Estás sociable, atractiva, con chispa. Gracias a los estrógenos. Lútea (fase 4): se acerca la regla, es el momento del mes en que decimos «estoy premenstrual». A veces puede venir acompañada de ansiedad, sensibilidad o la necesidad de decir «no me hables». En parte es normal que te sientas así, gracias a la progesterona que entra en acción. Pero si hay dolores de cabeza, hinchazón, dolor de pechos o irritabilidad extrema, eso ya no es tan normal: habría que ver qué está pasando.

¿Y por qué te interesa saber todo esto?

Porque conocer tu ciclo es conocerte a ti misma, no eres la misma cada semana, y está bien. Saber en qué fase estás te ayuda a entender tu energía, tus emociones, tu apetito y hasta tu concentración en clase. Y ojo: si algo te duele mucho, si tu regla desaparece sin motivo o si tu flujo menstrual es demasiado abundante o escaso, dolores de cabeza, no es coso de «aguantar». Es señal de que tu cuerpo necesita que lo escuches. Habla con una persona de confianza o con un profesional de salud especializado en salud hormonal femenina.

Tu ciclo no es tu enemigo. Es tu brújula, las mujeres tenemos una parte positiva en todo esto, que el ciclo menstrual habla de nuestra salud y es como si cada mes, se hiciera un escáner de cómo estamos. Incluso si has tenido en ese mes alguna tensión, a enfado, la regla nos ayuda a «liberarnos» y limpiarnos de esas emociones

Cuídalo, obsérvalo y date permiso para vivirlo con naturalidad. Porque sí, tener la regla también puede ser un superponer.