Los alumnos del IES Grande Covián de Zaragoza se suben al escenario y representan una obra universal

Un año más, cuando el mes de octubre agoniza y la noche de ánimas se abre paso entre la oscuridad, los alumnos del instituto Grande Covián acuden a su cita anual con una de nuestras obras de fama universal: Don Juan Tenorio.

Y es que el personaje creado por Zorrilla en 1844 no solo pertenece al imaginario literario sino también a una tradición consolidada en nuestro país durante mucho tiempo. Afortunadamente, los tiempos han cambiado y la visión de la mujer ha evolucionado. La sociedad camina ahora a un nuevo ritmo, pero el mito clásico sigue vivo luchando por abrirse hueco entre otras tradiciones no menos fantasmagóricas y alucinantes.

El pasado 31 de octubre un nutrido grupo de alumnos de cuarto de ESO representó una adaptación de la célebre obra de Zorrilla. Lo hicieron con entrega y esfuerzo sobre las tablas de un modesto escenario desde el que demostraron su capacidad interpretativa enfrentándose a un texto difícil cuyos diálogos en verso han supuesto un verdadero reto para ellos.

El IES Francisco Grande Covián representa la obra 'Don Juan Tenorio'. / Servicio especial

El público asistente saboreó con placer y respeto el trabajo de sus compañeros, mientras que veían en el escenario el reflejo de su experiencia lectora vivida en las clases de literatura.

Fue una espléndida oportunidad para acercar la literatura clásica a los jóvenes, para invitarles a reflexionar sobre la vigencia de ciertos mitos en la actualidad y para mostrarles el poder terapéutico del teatro.

El Departamento de Lengua agradece a todos aquellos, profesores y alumnos, que como siempre y de forma altruista han ayudado con la escenografía y atrezzo de la obra para que este particular Don Juan brille sobre las tablas del IES Grande Covián.