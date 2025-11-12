Los alumnos del IES Segundo de Chomón de Teruel viajan en el tiempo y pasan la mañana entre dinosaurios

Los jóvenes alumnos de 4 de la ESO del IES Segundo de Chomón de Teruel tuvieron la oportunidad de viajar en el tiempo y pasar un agradable rato entre fósiles de dinosaurios. No, no fueron a ver Jurassic Park, hicieron una visita a Dinopolis.

Los estudiantes turolenses de la rama de ciencias pudieron descubrir el laboratorio, el Museo Paleontológico y la zona temática de Tierra Magna. Esta salida se enmarca dentro de la celebración de la Semana de la Ciencia en Aragón, y de las actividades programadas por la Fundación Dinópolis.

Pudieron conocer de primera mano las instalaciones, investigaciones, el trabajo de conservación y restauración llevado a cabo por dicha institución científica de la mano de Sergio Sánchez, paleontólogo de la Fundación Dinópolis.

Una gran experiencia que puede despierte nuevas vocaciones.