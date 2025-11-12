Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los alumnos del IES Segundo de Chomón de Teruel viajan en el tiempo y pasan la mañana entre dinosaurios

Los alumnos del IES Segundo de Chomón de Teruel viajan en el tiempo y pasan la tarde entre dinosaurios

Los alumnos del IES Segundo de Chomón de Teruel viajan en el tiempo y pasan la tarde entre dinosaurios / Servicio especial

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Teruel

Los jóvenes alumnos de 4 de la ESO del IES Segundo de Chomón de Teruel tuvieron la oportunidad de viajar en el tiempo y pasar un agradable rato entre fósiles de dinosaurios. No, no fueron a ver Jurassic Park, hicieron una visita a Dinopolis.

Los estudiantes turolenses de la rama de ciencias pudieron descubrir el laboratorio, el Museo Paleontológico y la zona temática de Tierra Magna. Esta salida se enmarca dentro de la celebración de la Semana de la Ciencia en Aragón, y de las actividades programadas por la Fundación Dinópolis.

Pudieron conocer de primera mano las instalaciones, investigaciones, el trabajo de conservación y restauración llevado a cabo por dicha institución científica de la mano de Sergio Sánchez, paleontólogo de la Fundación Dinópolis.

Una gran experiencia que puede despierte nuevas vocaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents