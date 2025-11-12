¿Los jóvenes saben lo suficiente sobre nutrición?: bajo en calorías no es lo mismo que saludable

El tratamiento de la alimentación no ha tenido la importancia que merece a lo largo de la historia. En los últimos años han surgido modas alimentarias, como la del real fooding. Esta tendencia tiene como lema: «si no existía hace cien años, no es comida», y consiste en eliminar los alimentos ultraprocesados. Esto resulta beneficioso la mayoría de las veces, pero también debemos saber que existen procesados saludables, como el queso fresco o el atún enlatado. Lo más importante es no obsesionarse y buscar el equilibrio, tanto mental como nutricionalmente.

Mucha gente comete un grave error al confundir “bajo en calorías” con “saludable”. Cada persona, dependiendo de su metabolismo, nivel de actividad física y otros factores, tendrá un requerimiento calórico distinto. De hecho, también hay dietas perjudiciales para la salud, como la dieta keto, que tiene un bajo contenido en carbohidratos, alto en grasas saludables y adecuado en proteínas. Al consumir pocos carbohidratos, la pérdida de peso puede ser inmediata, pero esto no significa que sea saludable. Llegar a un umbral mínimo de carbohidratos es necesario para mantener los niveles de energía, ya que es el macronutriente que nos la proporciona. Si estamos en un déficit calórico, nuestro cuerpo no dispone de las calorías necesarias para sus funciones básicas, por lo que obtiene la energía de la grasa corporal y así se produce la pérdida de peso.

Además de comer la cantidad adecuada de verduras y frutas, es importante variar para obtener distintos tipos de micronutrientes y beneficios. Los micronutrientes no suelen tenerse en cuenta, pero son fundamentales para la salud intestinal y el equilibrio de la microbiota. Ingerir grasas saludables es esencial, y la gastronomía española es muy rica en este sentido gracias a alimentos como el aceite de oliva.

Entre los jóvenes hay una gran diversidad de hábitos: algunos cuidan su alimentación y otros no. Esto también depende de la formación y el interés familiar, ya que múltiples estudios han comprobado que, conforme aumenta el nivel académico de los progenitores, también mejoran los hábitos saludables en los hijos.

En definitiva, deberíamos dar más importancia a nuestra alimentación para vivir más y, sobre todo, mejor. Muchos problemas de salud pueden reducirse con una alimentación variada y equilibrada.