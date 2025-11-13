'Chernaya Vdova': un relato escalofriante que demuestra que las apariencias engañan

Enciendo mi pipa. Suena la puerta. Se abre hasta donde el cerrojo de la cadena lo permite. Fumo una calada. Abro. Es la señora Pauk. Ya ha vuelto al apellido de soltera.

Es una joven, de esbelta figura, cabello rubio y piel fina. Habla con un bonito acento ruso disimulado. Su descripción corrobora el expediente que me proporcionó mi contacto.

Empiezo el interrogatorio. Le pregunto sobre el fallecimiento de su marido. Se le nota cierta aprensión. Ella admite estar nerviosa. Sugiere como remedio tomar de mi pipa. Limpia la boquilla con un pañuelo. Me devuelve mi pipa. Fumo una calada. Le pregunto sobre su coartada el día del fallecimiento. Hace una pausa para pensar. Carraspeo. Comienza a hablar. Siento molestia en la garganta. Carraspeo. Ella continúa mientras ¿Sonríe? Me ofrece un pañuelo. Mi nariz gotea. Es... sangre... Me falta... el aire. Me falta… Borroso... Oscuro...