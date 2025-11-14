Descubre con el programa Z16 una exposición sobre qué nos hace humanos en La Azucarera
A través de unas réplicas de cráneos de los homínidos más relevantes impresas en 3D: (Australopiteco, Homo Erectus, Neanderthal), si eres Z16 puedes aproximarte a las evidencias que nos narran el origen de lo humano desde nuestros antepasados primates. ¿Qué nos hace humanos? ¿Fue la anatomía? Conoceremos los principales cambios evolutivos de las especies de homínidos a partir de las evidencias que se conservan.
Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?
¿Quieres saber más? ¿Quieres acceder a esta y otras actividades más? No te pierdas nada del Programa Z16. Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria en el Portal de Juventud.
Si te ha quedado alguna duda no dudes en escribir a z16ayuda@zaragoza.es , llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven
Te recomendamos:
- Mueve tu cuerpo en Body Factory: Clase dirigida cardiovascular en la que trabajarás las piernas al 100% sobre una bicicleta estática. ¡La música será tu mayor motivación!
- La electrónica como vehículo de aprendizaje: Comprende cómo se generan circuitos electrónicos que nos rodean en nuestra vida cotidiana y da un paso más allá en la programación.
- Visita el Museo del Fuego: Viaja a través de la historia de los Bomberos de Zaragoza y de otros países: automóviles, trajes, fotografías, sellos... ¡Y más!
