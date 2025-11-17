Fundación Ibercaja impulsa el pensamiento STEAM con una nueva edición del concurso “Reporteros en la Red”

Fundación Ibercaja vuelve a poner en marcha una nueva edición del concurso Reporteros en la Red, una iniciativa de ámbito nacional que busca fomentar entre los jóvenes el desarrollo de competencias STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), así como el pensamiento crítico y creativo, la comprensión del mundo natural y social, la responsabilidad, y la mejora de las estrategias de comunicación mediante el uso de las tecnologías.

Con más de 25 años de trayectoria, este certamen se ha consolidado como una herramienta educativa que acompaña al profesorado en la aplicación de metodologías activas dentro del aula. Los participantes podrán presentar sus trabajos en dos modalidades: artículo escrito o vídeo, y optar por una o varias de las tres áreas temáticas del concurso: ciencia-tecnología, movilidad y educación financiera.

Tres áreas temáticas para explorar el conocimiento

En el área de ciencia y tecnología, los trabajos deberán abordar el desarrollo del pensamiento científico y tratar contenidos relacionados con disciplinas como la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas o la sostenibilidad en sus dimensiones económica, social y medioambiental.

La categoría de movilidad invita a reflexionar sobre los retos del transporte del futuro, con especial atención a la descarbonización, la electrificación de los medios de transporte, los modelos colaborativos como el car sharing o el pooling, y el auge de la movilidad autónoma y conectada.

Por su parte, el área de educación financiera busca promover conocimientos y valores que ayuden a las personas a tomar decisiones responsables en su vida cotidiana, abordando temas como la actualidad económica, el sector financiero, la fiscalidad, los seguros, el consumo responsable o la iniciativa emprendedora.

Dirigido a estudiantes de toda España

El certamen está dirigido a alumnado de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de centros escolares de todo el territorio español, bajo la coordinación de un docente del propio centro. La edad máxima para participar es de 20 años en el momento de la inscripción.

Objetivos educativos

Entre los principales objetivos del concurso destacan el complementar la formación del alumnado mediante el uso responsable de la tecnología, estimular la investigación y la metodología colaborativa, y mejorar el manejo de internet como fuente fiable de información para el aprendizaje y la divulgación.

Un jurado cualificado

El jurado estará compuesto por una periodista científica, un profesor de la Universidad de Zaragoza, una experta en educación financiera, un representante de Mobility City y un representante de Fundación Ibercaja -con voz, pero sin voto-, que actuará como secretaría.

Los nombres de los componentes del Jurado se darán a conocer al emitirse el fallo. El Jurado valorará los siguientes aspectos del artículo: el estilo periodístico, la claridad argumental, la comprensión de los hechos narrados, la estructura narrativa, la objetividad, el número de las fuentes de información empleadas y el valor educativo y divulgativo.

El Jurado podrá descalificar todos los artículos que no sean una redacción original del alumnado. El Jurado valorará los siguientes aspectos del vídeo: el lenguaje audiovisual empleado, la estrategia narrativa, la comprensión de los hechos, la consonancia de los materiales ajenos con el tema tratado y el valor educativo y divulgativo.

Podrá descalificar todos los vídeos que utilicen recursos ajenos sin autorización. El jurado podrá descalificar todos los artículos y vídeos que no se ajusten a los contenidos de las áreas temáticas propuestas para en los cursos escolares a los que va dirigido este concurso. El Jurado actuará con la máxima libertad y tendrá, además de las facultades normales de discernir los premios y emitir el fallo, las de interpretarlas presentes bases, pudiendo dejar alguno de los premios desiertos.

El plazo de inscripción permanece abierto hasta el 12 de enero de 2026.

Con Reporteros en la Red, Fundación Ibercaja reafirma su compromiso con la educación y con el desarrollo de las competencias clave que preparan a los jóvenes para afrontar los desafíos del futuro.