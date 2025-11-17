Poesía en escena, en el IES Virgen del Pilar sirve un exquisito menú poético
El alumnado de Oratoria de 1º de Bachillerato del IES Virgen del Pilar ha desarrollado una clase muy especial. De su mano, los y las estudiantes de 1º de la ESO han tenido su primer contacto con el programa Poesía para llevar, "un programa educativo cuyo objetivo es acercar la poesía a las aulas y desde allí llegar a toda la comunidad educativa", que está presente hoy en 130 institutos.
Los chicos y chicas de 1º de bachillerato han sido embajadores del programa, explicando y presentando el proyecto con el ánimo de ganar adeptos. Para ello, se han vestido de chefs y camareros para servir un exquisito menú poético que ha hecho las delicias de los asistentes.
- El 'otro' bar Artigas, el clásico de Zaragoza que enamoró a la princesa Leonor: 'He alimentado a todo el Ejército
- Dimite un alto cargo de Educación del Gobierno de Aragón y señala a Tomasa Hernández: 'En los momentos complicados he sentido una falta de respaldo a mi gestión
- El Real Zaragoza gana y convence ante el Huesca para meterse en la pelea (1-0)
- El pequeño pueblo de Aragón que permanece escondido en el prepirineo: 'Para llegar hay que atravesar un bosque
- Azcón y Chueca no estarán en un palco con ausencias clarificadoras
- Sellés da pie con Bolo. La contracrónica del Real Zaragoza-SD Huesca
- ¿Hay vida en la Z-40? Zaragoza se acerca al cuarto cinturón con suelos para 25.000 viviendas en diez años
- El bar del campo del Valdefierro en Zaragoza o el triunfo de la 'cabezonería': 'Viene gente del barrio y de otros clubes a almorzar
Oito Xeodestinos: a esencia de A Coruña máis auténtica
Un proyecto de Diputación de A Coruña
La transformación cultural de Gijón. Una ciudad de Museos
Un proyecto de Ayuntamiento de Gijón
Crisis total en el PSOE Zaragoza: dimiten cuatro de las cinco vocales del Rabal tras el cese de Horacio Royo
Jova Hotel Boutique estrena su categoría 4 estrellas superior
Un proyecto de Jova Hotel Boutique