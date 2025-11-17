Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Poesía en escena, en el IES Virgen del Pilar sirve un exquisito menú poético

Zaragoza

El alumnado de Oratoria de 1º de Bachillerato del IES Virgen del Pilar ha desarrollado una clase muy especial. De su mano, los y las estudiantes de 1º de la ESO han tenido su primer contacto con el programa Poesía para llevar, "un programa educativo cuyo objetivo es acercar la poesía a las aulas y desde allí llegar a toda la comunidad educativa", que está presente hoy en 130 institutos.

Los chicos y chicas de 1º de bachillerato han sido embajadores del programa, explicando y presentando el proyecto con el ánimo de ganar adeptos. Para ello, se han vestido de chefs y camareros para servir un exquisito menú poético que ha hecho las delicias de los asistentes. 

