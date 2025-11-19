Caspe se concentra contra el acoso escolar: ante el bullying, no te calles

El pasado lunes 17 de noviembre de 2025 se realizó en Caspe una concentración sobre acoso escolar a las 20 h en la Plaza de España. La concentración fue convocada por Mª Pilar Jariod García, natural de Caspe y maestra especialista en pedagogía terapéutica del IES Mar de Aragón de la localidad.

Se realizó un homenaje a Sandra Peña, de 14 años, y a todas las personas víctimas del acoso escolar (bullying) y del ciberacoso que se han suicidado. El Coro Infantil y Adulto “Ciudad de Caspe”, con su director Javier Garcés, se encargó de rendir este homenaje.

El acoso escolar es un asunto muy serio. Desde hoy debemos marcar un antes y un después. El acoso escolar repetitivo y continuado entre los estudiantes no es una “cosa de niños” ni “un juego”.

El acoso y el ciberacoso escolar entre el alumnado, y especialmente para la persona que lo sufre, es una ¡PESADEZ MENTAL!, que provoca dolor, desesperación e incluso el suicidio en los jóvenes de nuestra sociedad. El acoso es un problema social que tenemos que abordar de forma urgente.

¡No podemos seguir así! Hay que dejar de mirar para otro lado. ¡No te calles, denuncia! Hay que hablar, acompañar, comunicar lo que sucede y pasar a la acción sin miedo y sin dejadez. Cada vez que un estudiante decide quitarse la vida o sigue sufriendo por el acoso escolar, estamos fracasando como sociedad.

Hay que aceptar y respetar las diferencias humanas: de identidad de género, orientación sexual, variedad de cuerpos o color de piel. Tenemos que respetar todas las diferencias porque somos únicos e irrepetibles. Hay que romper ese círculo de silencio tan dañino y devastador.

Entre todos y todas tenemos que crear espacios libres de acoso donde cada persona pueda sentirse segura, libre y en bienestar. Necesitamos que los estudiantes adquieran y amplíen su vocabulario emocional. Educar las emociones en casa y en los centros educativos previene el acoso y el ciberacoso.

Ante el acoso escolar, ¡NO TE CALLES!