Este mes la comunidad educativa del colegio Santo Domingo de Silos ha vuelto a demostrar que, cuando trabaja unida, pueden brotar auténticos gestos de vida. El objetivo ha sido seguir apoyando al colegio María Inmaculada de Alfafar (Valencia), seriamente dañado por la DANA del pasado curso. Dos iniciativas, distintas, pero igualmente valiosas, han servido para dar un nuevo impulso a su reconstrucción.

La primera acción fue la Feria Solidaria del Compost, celebrada tras la gran Fiesta de la Cosecha. Tras un año cuidando los restos del comedor, se obtuvieron 238,5 kilos de compost de primera y 19 kilos de estructurante, un auténtico "oro negro” para el huerto escolar. Pero lo más relevante llegó después: transformar ese abono en bolsas solidarias, gracias a las cuales se recaudaron más de 300 euros para Alfafar. A través de EcoSilos, el proyecto medioambiental del centro, familias, alumnado y profesorado sumaron esfuerzos en una propuesta que unió sostenibilidad, educación y ayuda mutua.

La segunda iniciativa tuvo lugar el lunes 17 de noviembre con la representación teatral de la Vida de Santo Domingo de Silos, puesta en escena por alumnado de Primaria y ESO, bajo la dirección de profesorado de Primaria. Siguiendo el ejemplo del santo —quien reconstruyó monasterios en su época—, la comunidad escolar quiso sumar fuerzas para “reconstruir”, desde la distancia, el colegio hermano. El donativo de la entrada, 5 euros, se destinó íntegramente a esta causa.

El colegio Santo Domingo de Silos de Zaragoza impulsa dos iniciativas que abren nuevas puertas a la solidaridad / Servicio especial

El acto resultó especialmente emotivo por la presencia de Carmina, directora del centro de Alfafar, y Ester, jefa de estudios. El equipo responsable de EcoSilos les entregó el cheque de 300 euros y les presentó el proyecto, que involucra a alumnado de todas las etapas educativas. Las representantes de Alfafar agradecieron personalmente la ayuda recibida y trasladaron el cariño de su comunidad educativa, además de obsequiar al colegio con una placa conmemorativa que expresaba, en esencia, un “gracias de corazón”.

El colegio Santo Domingo de Silos de Zaragoza impulsa dos iniciativas que abren nuevas puertas a la solidaridad / Servicio especial

Gracias a estas dos iniciativas, la comunidad de Silos continúa abriendo puertas a la solidaridad y reafirmando que educar es también cuidar, acompañar y construir futuro de manera conjunta.