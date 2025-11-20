Un lugar extraño: un microrrelato de terror de una alumna del IES Cierzo de La Muela.

¿Qué harías si un día te despiertas y estás en un lugar desconocido y desierto? A mí me pasó, y espero que a ti no.

Eran las 2.30 de la madrugada cuando decidí ir a dormir. Tardé un rato, de alguna manera me sentía incómoda porque sentía una extraña sensación que me tenía intranquila aquella noche. Al cabo de un rato por fin entré en un sueño profundo.

Tenía la sensación de llevar demasiadas horas durmiendo. Abrí los ojos y al instante me quedé perpleja. No sabía dónde estaba. Pregunté si había alguien y no hubo respuesta.

Creo que fueron horas las que deambulé por aquella casa. Una puerta me llamó la atención así que la abrí.

Después volví a estar en mi cuarto. Aún no sé qué pasó, pero desde ese momento temo que cada vez que me vaya a dormir despierte en un lugar extraño...