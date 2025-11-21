Sara Jotabé llega a la sede de Zaragoza joven en la Azucarera de la mano del programa Z16
La sede de Zaragoza Joven en La Azucarera acoge un encuentro con la ilustradora Sara Jotabé, a quien van a entrevistar todos los asistentes En este espacio, los Z16 son protagonistas y pueden hacerle preguntas a la invitada. Al terminar, también hay espacio para hacerse fotos, pedirle autógrafos y conocerla de cerca... Y es que, con casi una década de experiencia en el sector, ella se ha especializado en las causas sociales y el humor. Así que, por supuesto, ¡prometemos muchas risas y buenos recuerdos!
Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?
¿Quieres saber más? ¿Quieres acceder a esta y otras actividades más? No te pierdas nada del Z16.
Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria aquí, en este enlace:
Si te ha quedado alguna duda no dudes en escribir a z16ayuda@zaragoza.es , llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven
