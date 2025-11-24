Planificación y organización: la clave para el éxito en tus estudios

He sido docente de Secundaria durante 20 años (y lo sigo siendo) y he visto cientos de estudiantes pasar por mis clases. Por ello, he observado un patrón en los que alcanzan más éxito en sus estudios y su vida, y no son simplemente los que más estudian (algo que también es importante), sino que a menudo comparten hábitos concretos. Uno de los rasgos que más se repite para conseguir este éxito a nivel de rendimiento escolar es una buena planificación y organización. Cuando el alumnado sabe cómo planificar su tiempo, priorizar tareas y revisar su propio progreso, su rendimiento académico, su bienestar y su motivación suelen mejorar. Y como profes, también podemos ayudar en ese sentido.

A continuación me gustaría explicar algo de base científica sobre este tema y compartir una guía práctica, paso a paso, para que puedas organizarte y estudiar mejor desde mañana mismo.

¿Qué nos dice la investigación? Diversos análisis que aparecen en el volumen 66 de la revista Contemporary Educational Psychology, muestran que las técnicas de autorregulación y planificación (self-regulated learning) mejoran el rendimiento académico cuando se enseñan y se practican de forma guiada. Estas intervenciones tienen efectos de moderados a grandes sobre el rendimiento escolar.

También el estudio de Brad Aeon, Aïda Faber y Alexandra Panaccio titulado Does time management work? ¿Funciona la gestión del tiempo? deja claro que la gestión del tiempo está asociada con un mejor rendimiento académico y bienestar: estudios y meta-análisis indican que aprender a manejar prioridades, reducir la procrastinación y usar el tiempo con intención suele traducirse en mejores notas y menos estrés.

Además, hoy en día, las soft skills, es decir las habilidades blandas que se refieren a competencias sociales, interpersonales y emocionales, son las que permiten interactuar de manera efectiva con otros y desenvolverse con éxito en el trabajo y la vida personal, algo que el alumnado ha de hacer en el futuro a corto-medio plazo. Algunas habilidades blandas son precisamente la gestión del tiempo o la adaptabilidad, que también se van a trabajar con una buena planificación y organización.

Vamos ahora con las claves prácticas, que quiero detallar en forma de guía paso a paso para estudiantes.

PASO 1 - Prepárate: material y entorno. Ten a mano una agenda (física o digital), tu material (carpetas, estuche…), elige un lugar de estudio cómodo y con buena luz (a poder ser ordenado) y quita el móvil de tu vista.

Ten a mano una agenda (física o digital), tu material (carpetas, estuche…), elige un lugar de estudio cómodo y con buena luz (a poder ser ordenado) y quita el móvil de tu vista. PASO 2 - Planificación semanal: el ritual del viernes por la tarde. Cada semana dedica 15 minutos a planificar: puedes hacerlo con música que te guste de fondo y anotar todas las fechas de exámenes, entregas, actividades extraescolares… Revisa todo lo que tienes para ese fin de semana y para la semana siguiente.

Cada semana dedica 15 minutos a planificar: puedes hacerlo con música que te guste de fondo y anotar todas las fechas de exámenes, entregas, actividades extraescolares… Revisa todo lo que tienes para ese fin de semana y para la semana siguiente. PASO 3 - Prioriza con sentido. Cada día elige 3 tareas principales cuando te sientes a estudiar, en primer lugar lo que más te cueste y lo más urgente.Crea bloques de tiempo para cada tarea.

Cada día elige 3 tareas principales cuando te sientes a estudiar, en primer lugar lo que más te cueste y lo más urgente.Crea bloques de tiempo para cada tarea. PASO 4 - Técnica Pomodoro. Dentro de esos bloques de tiempo, pon un cronómetro y focaliza, puedes hacer sesiones de 25’ estudiando y 5’ descansando y tras cuatro Pomodoros de 25’ puedes descansar un ratito más largo.

Dentro de esos bloques de tiempo, pon un cronómetro y focaliza, puedes hacer sesiones de 25’ estudiando y 5’ descansando y tras cuatro Pomodoros de 25’ puedes descansar un ratito más largo. PASO 5 - Fragmenta las tareas grandes. Si tienes un trabajo muy extenso por hacer, fragméntalo en subtareas más pequeñas. Esto facilita comenzar y reduce la ansiedad.

Si tienes un trabajo muy extenso por hacer, fragméntalo en subtareas más pequeñas. Esto facilita comenzar y reduce la ansiedad. PASO 6 - Tus métodos de estudio. Varía los métodos que usas, pueden ser flashcards, mapas mentales, visual thinking, resúmenes… ve probando el que mejor te funciona.

Varía los métodos que usas, pueden ser flashcards, mapas mentales, visual thinking, resúmenes… ve probando el que mejor te funciona. PASO 7 - Revisa y ajusta. Al final del día revisa lo que has hecho y pregúntate: ¿qué he hecho? ¿qué me queda por hacer? ¿qué me ha funcionado y qué no me ha funcionado?

Son pasos sencillos, te recomiendo hacer una checklist con ellos y ponerlos a prueba para ver cuáles te funcionan mejor. Ahora bien, has de ser constante. Si tuviera que quedarme con una frase para ti sería: No necesitas horas infinitas; necesitas estructura y constancia. Dos estudiantes con la misma capacidad pueden terminar con notas muy diferentes según cómo se organicen. Empieza con estos pasos pequeños (una agenda, tres tareas al día, bloques de estudio, espacio ordenado, revisión…) y construye el hábito. En unos meses verás la diferencia. Pruébalo y me cuentas.