Estudiantes del IES Andalán completan un enriquecedor intercambio en Montpellier

Alumnos de 2.º de ESO del IES Andalán realizaron recientemente un intercambio escolar con el instituto Françoise Combes de Montpellier, ubicado en un impresionante edificio histórico, antiguo cuartel militar. La estancia se prolongó durante una semana, periodo en el que el grupo tuvo ocasión de conocer la ciudad y su patrimonio artístico.

Durante las visitas culturales, el alumnado descubrió esculturas emblemáticas como la Fuente de las Tres Gracias, monumentos como el Arco del Triunfo y edificios destacados, entre ellos la catedral de Saint-Pierre y la Facultad de Medicina. Los estudiantes estuvieron alojados en el internado del centro francés, situado frente al propio instituto.

Por las mañanas, los jóvenes asistieron a clases junto a sus compañeros franceses, mientras que las tardes se dedicaron al tiempo libre, lo que permitió recorrer la ciudad, cenar en grupo y adquirir souvenirs. Gracias a estas actividades, pudieron recorrer calles con especial encanto. Una de las noches participaron también en una sesión de cine al aire libre junto a estudiantes del internado.

Antes de finalizar el intercambio, el grupo visitó una playa cercana, para lo que fue necesario desplazarse en tranvía y autobús. La conductora del vehículo se mostró especialmente amable con los estudiantes. Durante su estancia, el alumnado observó que el español es una lengua muy valorada en Montpellier, ya que numerosos viandantes se dirigieron a ellos utilizando expresiones en español.

Según señalaron los participantes del IES Andalán, la experiencia resultó altamente positiva, y ahora esperan con ilusión la visita de sus compañeros franceses a Zaragoza para mostrarles su instituto y darles a conocer la ciudad.