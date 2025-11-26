Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EL ESTUDIANTE

'Un conflicto que nunca debería haber ocurrido': la reflexión de un alumno del IES La Azucarera de Zaragoza sobe la situación en Gaza

Palestinos en Ciudad de Gaza, entre las ruinas de la destrucción causada por los bombardeos de Israel.

Palestinos en Ciudad de Gaza, entre las ruinas de la destrucción causada por los bombardeos de Israel. / AP

Adrián García Moreno

IES La Azucarera

Últimamente, he estado viendo noticias sobre el genocidio en Gaza y Palestina y el panorama es horrible.

La verdad que es una situación muy desagradable, sobre todo al pensar que niños y jóvenes son probablemente los que más están sufriendo este conflicto. Hay gente muriendo de hambre, de enfermedades por no tener hospitales para poder tratarlos al haber sido bombardeados; los niños y adolescentes (gente de mi edad) no pueden ir al instituto, no puede disfrutar con sus amigos por la calle porque su vida corre peligro y eso es algo muy triste.

En estos años que la sociedad está bastante avanzada que la violencia entre países siga, me parece una vergüenza. Creo que debería de parar y pienso que desde aquí deberíamos de hacer todo lo que podamos. Por una parte, con manifestaciones, informar real de lo que ocurre que llegue a toda la gente posible, y, por otra parte, colaborando: enviar alimentos ropa, etc. para intentar dar una ayuda que, aunque sea pequeña, estoy seguro de que servirá.

En las guerras, todos pierden, pero los que menos tienen y los niños pagan el precio más alto.

