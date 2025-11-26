EL ESTUDIANTE
'Un conflicto que nunca debería haber ocurrido': la reflexión de un alumno del IES La Azucarera de Zaragoza sobe la situación en Gaza
Adrián García Moreno
Últimamente, he estado viendo noticias sobre el genocidio en Gaza y Palestina y el panorama es horrible.
La verdad que es una situación muy desagradable, sobre todo al pensar que niños y jóvenes son probablemente los que más están sufriendo este conflicto. Hay gente muriendo de hambre, de enfermedades por no tener hospitales para poder tratarlos al haber sido bombardeados; los niños y adolescentes (gente de mi edad) no pueden ir al instituto, no puede disfrutar con sus amigos por la calle porque su vida corre peligro y eso es algo muy triste.
En estos años que la sociedad está bastante avanzada que la violencia entre países siga, me parece una vergüenza. Creo que debería de parar y pienso que desde aquí deberíamos de hacer todo lo que podamos. Por una parte, con manifestaciones, informar real de lo que ocurre que llegue a toda la gente posible, y, por otra parte, colaborando: enviar alimentos ropa, etc. para intentar dar una ayuda que, aunque sea pequeña, estoy seguro de que servirá.
En las guerras, todos pierden, pero los que menos tienen y los niños pagan el precio más alto.
