El IES Virgen del Pilar celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con diversas actividades

Hoy, 25 de noviembre, en el IES Virgen del Pilar nos hemos sumado a la celebración de un día muy necesario: el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Profesores y alumnado han colaborado en la organización de varias actividades en el hall para apoyar esta causa, como escribir nuestras "green flags" y pegarlas en un mural, la lectura de un discurso, la proyección de unos cortos y la identificación del apoyo a la causa vistiendo de morado y negro y luciendo las pulseras violetas que se han repartido.

Los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato Escénico han sido los artistas que han grabado los cortos proyectados, con la temática sobre la violencia contra la mujer, en la gran pantalla del hall del centro. Por su parte, dos alumnos de 4º de la ESO han leído un manifiesto en el que han denunciado que "este día es necesario, ya que cada día, en cada ciudad, en cada país, hay mujeres que sufren violencia física, psicológica, sexual, económica o simbólica". Los alumnos han señalado que no se trata de casos aislados, "sino de un problema estructural que exige responsabilidad colectiva”. Es por ello que como colectivo, en este centro estamos implicados.