Ojos que nunca miran: el terrorífico relato de una alumna del Sagrado Corazón Moncayo
Trabajo finalista en la categoría 3º y 4º de ESO del III concurso de Microrrelatos Silos-Aragón Negro.
Julia Rolíndez Lallana
Colegio Sagrado Corazón Moncayo
Tu cabeza apoyada en mi pecho. Mis dedos entrelazados con tus mechones. Giro ligeramente tu cabeza, pero no me miras.
Nunca me has mirado. Tanto tiempo llevo deseando tu mirada, queriendo conectar tus ojos con los míos, pero nunca me miras.
Arrastro mis manos hacia tu cuello, pasando mis manos por tus párpados. Levanto tu cabeza, sujetándola frente a la mía. Abro tus ojos, viendo por primera vez mi reflejo en tu pupila, pero no me ves.
No soy tonta, sé que no me puedes ver. Debería arrepentirme, sentirme culpable, pero hay algo que no me lo permite.
Ya nada podrá recibir la atención de tus ojos, igual que nunca viste lo que sentía por ti.
Dejo tu cabeza, tus ojos no se cierran, me juzgan.
