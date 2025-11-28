Cristian Ruiz, docente del colegio Juan de Lanuza de Zaragoza, galardonado con el premio al mejor docente en los premios Educar para el Futuro 2025 de Fundación Ibercaja

Cristian Ruiz Reinales, profesor del Colegio Juan de Lanuza, ha sido reconocido como el Mejor Docente en la III Edición de los Premios Educar para el Futuro de Fundación Ibercaja. La entrega de los galardones tuvo lugar en el Patio de la Infanta en Zaragoza, como cierre de la XIV edición del programa "Educar para el Futuro", centrada este año en las competencias STEAM.

El galardón reconoce su proyecto titulado “Desarrollo de la Competencia Digital Humana”, una iniciativa con 13 años de trayectoria que ha transformado la educación tecnológica en el Colegio Juan de Lanuza. El objetivo central del proyecto es convertir a los estudiantes en creadores competentes, responsables y pensadores críticos de la tecnología. El jurado destacó especialmente su enfoque en el uso humano de la IA, así como su liderazgo compartido y actualización constante de recursos pedagógicos.

El modelo de Competencia Digital Humana impulsado por Cristian Ruiz integra rigor técnico y criterio ético, estructurándose en varios ejes fundamentales. Entre ellos, el currículo de Ciencias de la Computación (CS 3-18), un referente en España; el MakerSpace del colegio como hub creativo; y las experiencias de “Tecnología con Sentido e IA para Pensar Mejor”, que promueven un uso responsable y trazable de la inteligencia artificial en el aula.

Uno de los logros más destacados del proyecto es su contribución a reducir la brecha de género en STEAM. El MakerSpace mantiene una participación cercana a la paridad y, en las Olimpiadas de Informática de Aragón 2024-25, 9 de los 11 ganadores fueron chicas, evidenciando un liderazgo femenino excepcional. Además, actividades como "Robótica en Familia" fomentan la implicación de más de 150 familias desde 2013.

El profesor Cristian Ruiz, embajador español en EU Code Week y miembro de un grupo de expertos europeos para la elaboración de Guidelines de enseñanza informática, expresó su satisfacción por el reconocimiento. Señaló que la verdadera competencia digital humana implica cuestionar la tecnología y ponerla al servicio del bien común, destacando el compromiso del Colegio Juan de Lanuza con una visión tecnológica humanista.

Este Premio al Mejor Docente corona un año lleno de reconocimientos para el proyecto “Desarrollo de la Competencia Digital Humana”. En 2025, su enfoque humanista y ético fue distinguido con el Premio Mentes AMI 2025, el Premio SIMO 2025 al Mejor Proyecto STEAM por "Tecnología con Sentido", y el Premio al Mejor Profesor en el I Congreso Nacional STEAM. Estos galardones avalan 13 años de trabajo formando estudiantes competentes, responsables y críticos con la tecnología.