Visita el Acuario Fluvial de Zaragoza de la mano del programa Z16

Una visitante del Acuario de Zaragoza contempla los ejemplares de arapaimas en el tanque central de la instalación.

Una visitante del Acuario de Zaragoza contempla los ejemplares de arapaimas en el tanque central de la instalación. / ÁNGEL DE CASTRO

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Disfruta de una experiencia única recorriendo los 5 ríos de agua dulce más importantes del mundo en un solo Acuario. Además, si no sabes lo que es un fósil viviente puedes acceder al interior del Amazonas para descubrir las Arapaimas, una especie que no ha evolucionado desde su aparición. ¿Sabías qué el Acuario de Zaragoza tiene una capacidad de unos dos millones de litros de agua y alberga unas 350 especies? ¡No te lo puedes perder! ¡Te espera esta gran actividad, Z16!

Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?

¿Quieres saber más? ¿Quieres acceder a esta y otras actividades más? No te pierdas nada aquí. Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria en el Portal de Juventud.  

Si te ha quedado alguna duda no dudes en escribir a z16ayuda@zaragoza.es , llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven

