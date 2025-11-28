Visita el Acuario Fluvial de Zaragoza de la mano del programa Z16
Disfruta de una experiencia única recorriendo los 5 ríos de agua dulce más importantes del mundo en un solo Acuario. Además, si no sabes lo que es un fósil viviente puedes acceder al interior del Amazonas para descubrir las Arapaimas, una especie que no ha evolucionado desde su aparición. ¿Sabías qué el Acuario de Zaragoza tiene una capacidad de unos dos millones de litros de agua y alberga unas 350 especies? ¡No te lo puedes perder! ¡Te espera esta gran actividad, Z16!
Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?
¿Quieres saber más? ¿Quieres acceder a esta y otras actividades más? No te pierdas nada aquí. Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria en el Portal de Juventud.
Si te ha quedado alguna duda no dudes en escribir a z16ayuda@zaragoza.es , llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven
Te recomendamos
- Obra "La Reina de las Nieves": Una versión contemporánea, teatral y musical del cuento original de Hans Christian Andersen. ¡Rescata la pureza y la ternura de la literatura!
- Escapa... ¡O el clima te atrapa!: La Tierra tal y como la conocemos, está cambiando. Atrévete a formar parte de la red investigadora que logre encontrarlo a través de retos, enigmas y deducciones. ¿Conseguirás salvar el planeta?
- Obra "Un monstruo viene a verme": Conor tiene 13 años y vive con su madre enferma. Cada noche, le asaltan las pesadillas. Sin embargo, se hace amigo de un monstruo con el que vivirá aventuras y aprendizajes.
- Valery, jugador del Real Zaragoza, a corazón abierto: 'El año pasado caí en un gran abismo del que me costó mucho salir'
- Este es el alcalde que menos cobra de Aragón: 'Es un compromiso personal
- Desalojados 200 vecinos por el riesgo de colapso de cuatro edificios en la plaza Santa Clara de Huesca
- El pequeño pueblo de Aragón donde se han rozado los -8 grados: está a solo 200 metros de altitud
- La Cámara de Cuentas de Aragón se quedará un edificio histórico de Zaragoza que lleva en desuso desde hace 12 años
- Los vecinos de Mallén se toman con humor las obras en la A-68: “Lo que en China se hace en seis meses, aquí ha costado quince años”
- El restaurante de Zaragoza que ha enamorado a Juan del Val: 'Cercanos, amables y simpáticos
- Felipe Moreno, Txema Indias y el gran Leganés. 'Si le dan tiempo, al Zaragoza lo sube seguro