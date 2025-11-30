Varios alumnos del colegio británico de Aragón han regresado de una movilidad Erasmus+ en Inglaterra tras una semana “inolvidable”. El grupo emprendió el viaje con un trayecto en autobús hasta Barcelona, desde donde volaron a Manchester antes de llegar a Read School, el centro en el que estuvieron alojados. Durante los siete días de estancia, los estudiantes se integraron en la vida académica británica y participaron en diversas actividades educativas.

El lunes comenzaron las primeras clases y talleres, una oportunidad para practicar inglés, convivir con estudiantes británicos y conocer de primera mano el funcionamiento de un colegio en Reino Unido. Cada jornada estuvo marcada por nuevos aprendizajes, tanto dentro del aula como en las actividades organizadas al finalizar la mañana.

Alumnos del colegio Británico de Aragón participan en una semana de actividades, clases y convivencia en Read School / Servicio especial

A lo largo de la semana, los alumnos compartieron experiencias con profesores y compañeros del centro, lo que favoreció la mejora lingüística y el acercamiento a otro modelo educativo. Además, pudieron explorar el entorno de Read School y adaptarse a su ritmo de vida, un proceso que describen como motivador y enriquecedor.

Uno de los momentos más especiales fue la visita a la ciudad de York. Durante la excursión, los participantes recorrieron sus calles históricas, conocieron algunos de sus lugares más emblemáticos y disfrutaron de tiempo libre para compras y recuerdos.

El sábado iniciaron el regreso acompañados durante todo el viaje por su profesor Edgar, que estuvo pendiente de ellos en cada etapa. Tras volar de Manchester a Barcelona y completar el trayecto final en autobús a Zaragoza, los estudiantes llegaron cansados pero con la sensación de haber vivido una semana de aprendizajes, convivencia y descubrimientosque perdurará en su memoria.

Los alumnos quisieron concluir su viaje con una cita de Agatha Christie: “Los viajes son educadores en el más amplio sentido de la palabra.”