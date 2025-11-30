El Colegio Cristo Rey y el Conservatorio Municipal Profesional de Danza de Zaragoza, premiados por la prevención de trastornos de conducta alimentaria

La directora general de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón, Inma de Francisco, entregó ayer al Colegio Cristo Rey de Zaragoza el premio “Actitud arriba autoestima”, concedido por la Asociación Arbada para la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA). En el acto participaron también el director general de Salud Mental, Manuel Corbera, el director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Ángel Val, y la presidenta de Arbada, Edurne Larrarte.

Inma de Francisco subrayó que “la distinción reconoce el compromiso con la autoestima más allá del físico, la diversidad corporal y el respeto, valores esenciales que contribuyen a construir una sociedad más fuerte, consciente y humana”.

El proyecto premiado, titulado Por tu salud mental, por nuestra salud mental, fue elaborado por alumnos de 3º y 4º de ESO con la colaboración de psiquiatras, pediatras y psicólogos de la Unidad Infanto-Juvenil de Salud Mental del Centro de Salud Parque Goya, Amparo Poch y del Hospital Royo Villanova. La directora general agradeció al Colegio Cristo Rey por “poner la salud mental en el centro de la vida escolar, enseñar que pedir ayuda es un acto de valentía y recordar que cuidarse es la base para crecer”.

Distinción al Conservatorio Municipal Profesional de Danza de Zaragoza

El evento también incluyó una actuación de alumnos del Conservatorio Municipal Profesional de Danza, centro reconocido “por su implicación en la formación de profesores, familias y alumnos en la promoción de la salud mental y la prevención de los Trastornos de la Conducta Alimentaria”. “La danza es expresión, libertad y equilibrio”, destacó De Francisco, quien añadió que “la apuesta del conservatorio por integrar el bienestar emocional en la formación artística demuestra cómo la cultura y el arte pueden fortalecer y sanar”.

Asimismo, el acto acogió una mesa redonda sobre los trastornos alimentarios y su abordaje desde la salud, la ciencia y la comunicación en tiempos de infoxicación, con la participación de la presidenta de 20 Minutos, Encarna Samitier, el investigador Alberto Jiménez Schumacher y la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, Raquel García Fuentes.