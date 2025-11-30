El IES Leonardo de Chabacier de Calatayud impulsa proyectos para concienciar sobre la violencia machista entre el alumnado durante el 25N

Cada 25 de noviembre, los centros educativos aragoneses se vuelcan en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A través de proyectos creativos, actividades de reflexión y acciones colectivas, los institutos reivindican la importancia de educar en igualdad y visibilizar una problemática que sigue presente en la sociedad. Este año, numerosos centros han impulsado iniciativas para que el alumnado comprenda que la violencia machista no solo se manifiesta de forma física, sino también a través de actitudes y conductas que a menudo pasan desapercibidas. Entre ellos destaca el IES Leonardo de Chabacier de Calatayud, donde la comunidad educativa ha unido esfuerzos para convertir esta fecha en una jornada de aprendizaje profundo y, sobre todo, de sensibilización.

En el Chabacier, los grupos de dinamización diseñaon un gran mural instalado en el hall del centro. Su objetivo no era únicamente decorar el espacio, sino invitar a la reflexión sobre las actitudes sanas y tóxicas dentro de una relación. Para ello, dividieron el panel en dos secciones: las llamadas Green Flags, que representan señales de respeto y apoyo mutuo, y las Red Flags, que evidencian comportamientos perjudiciales y que pueden derivar en situaciones de violencia. Según explica Pilar Lázaro, profesora de Música, “trabajar de forma tan visual ayuda a que los chicos y chicas identifiquen patrones que de otra manera podrían normalizar sin darse cuenta”.

A esta propuesta se sumó una dinámica grupal en el patio, donde el alumnado construyó un “viólenciómetro”, una herramienta educativa que permite analizar y clasificar diferentes actitudes para reconocer hasta qué punto son dañinas. La experiencia sirvió para que muchos estudiantes reflexionaran sobre conductas cotidianas que, aunque extendidas, pueden convertirse en señales de alerta.

El IES Leonardo de Chabacier de Calatayud impulsa proyectos para concienciar sobre la violencia machista entre el alumnado durante el 25N / Servicio especial

Uno de los proyectos más llamativos fue el desarrollado en las clases de Música de 4º de ESO. La profesora Pilar Lázaro propuso analizar letras de canciones de reggaetón muy populares entre los adolescentes, aislando el texto de la música. El resultado sorprendió a muchos: “Si les quitas el ritmo y al cantante, lo que queda a veces son auténticas amenazas y violencia verbal”, comenta la docente. La actividad ayudó a que el alumnado tomara conciencia de la fuerza de los mensajes que consumen a diario.

En paralelo, con los grupos de 3º de ESO trabajaron canciones como La Puerta Violeta, de Rozalén, para contrastar cómo la música también puede transmitir apoyo, denuncia y empoderamiento. “Ojalá en diez años ya no tenga que hacer estas actividades porque la violencia de género sea cosa del pasado”, afirma Lázaro, subrayando la importancia de seguir educando desde la prevención.