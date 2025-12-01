Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una alumna del IES Ramón Pignatelli de Zaragoza es seleccionada entre más de ocho mil relatos en un concurso sobre sensibilización animal

Heidi Guzmán, estudiante zaragozana de 2º de ESO, ha sido galardonada en el concurso internacional Ojitos Lectores, que promueve el cuidado animal a través de la escritura

Zaragoza

Heidi Guzmán, alumna de 2º ESO del IES Ramón Pignatelli de Zaragoza, ha sido elegida entre 8.367 estudiantes de diferentes países de Latinoamérica y España en el XII Concurso de Crónica infantil y juvenil Ojitos Lectores. El certamen ha sido organizado por la Institución Educativa Juan Manuel González de Dosquebradas, Colombia, y tiene como objetivo sensibilizar sobre el respeto y el cuidado de los animales en estudiantes de Primaria y Secundaria a través de la escritura. 

Tal y como señala Heidi Guzmán, "decidí participar en este concurso porque en mis doce años de vida siempre he estado rodeada de varios animales que han sido muy importantes para mí y han estado siempre acompañándome y apoyándome". 

Para Heidi, "los animales son seres que no discriminan jamás a los suyos, al contrario de lo que hacen muchos humanos. Ellos son conscientes de los peligros que trae este mundo, pero por más que tengan alguna debilidad o discapacidad los siguen cuidando y acogiendo, cosa que no hacemos los humanos. Y por eso existe el racismo, el clasismo y muchas otras formas de discriminación". 

La alumna seleccionada se ha mostrado muy feliz de haber participado en este concurso y muy sorprendida por haber sido seleccionada entre tantos estudiantes de diferentes países del mundo. 

