El IES Francisco Grande Covián celebra la obtención del Sello de Calidad Europeo eTwinning por su proyecto “Stage the Change”

El proyecto eTwinning “Stage the Change”, del IES Francisco Grande Covián de Zaragoza ha sido distinguido con el Sello de Calidad Europeo eTwinning, un reconocimiento que premia la excelencia, la innovación pedagógica y la cooperación internacional en el ámbito educativo, y amplía el reconocimiento ya obtenido previamente con el Sello de Calidad Nacional eTwinning.

“Stage the Change” es una iniciativa interdisciplinar liderada por el IES Francisco Grande Covián y su equipo docente bilingüe, que ha unido a estudiantes y docentes de nueve países europeos con el objetivo de promover la expresión artística, el pensamiento crítico y la conciencia social a través de la literatura y el cine en inglés.

A lo largo del proyecto, todo el alumnado bilingüe del centro ha trabajado de manera colaborativa y cooperativa en la adaptación a guiones cinematográficos de dos obras literarias en inglés. “Wonder” y “The curious incident of the dog at midnight”, con su posterior grabación audiovisual en forma de corto. Además, parte de nuestros estudiantes han trabajado colaborativamente con alumnado del resto de países y se ha trabajado transversalmente conceptos sobre la inclusión y el bullying en la escuela, integrando valores de ciudadanía activa, igualdad, sostenibilidad y respeto intercultural.

“Stage the Change” ha alcanzado los estándares más elevados en innovación educativa. / Servicio especial

El Sello de Calidad Europeo constituye uno de los máximos reconocimientos otorgados por la comunidad eTwinning, dependiente del programa Erasmus+ de la Unión Europea. Este distintivo certifica que “Stage the Change” ha alcanzado los estándares más elevados en innovación educativa, integración curricular, uso responsable de herramientas digitales y cooperación entre centros escolares de distintos países.

El equipo docente del IES Francisco Grande Covián ha celebrado con orgullo la noticia. La coordinadora del proyecto ha destacado que “este reconocimiento es el fruto del esfuerzo conjunto del alumnado y del compromiso del profesorado con una educación creativa, abierta al mundo y orientada a los valores europeos”. Asimismo, ha subrayado que el galardón impulsa al centro a seguir apostando por iniciativas internacionales que enriquecen la experiencia educativa de los jóvenes. Como ejemplo, a raíz de la realización de este proyecto, este curso 2025/26 se están llevando a cabo otros proyectos eTwinning, como “Dose the change”, con movilidad Erasmus+ incluida, sobre salud mental; o “Stage the mind”, la continuación natural de “Stage the change”, con el que han ampliado la red de centros educativos colaboradores con su proyecto europeo en eTwinning.

“Stage the Change” ha alcanzado los estándares más elevados en innovación educativa / Servicio especial

Con esta distinción, el IES Francisco Grande Covián reafirma su papel como centro comprometido con la innovación y con la proyección europea, y consolida su trayectoria dentro de la red eTwinning, plataforma que fomenta la cooperación entre docentes y estudiantes de más de 40 países.