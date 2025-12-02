El Colegio Público de Educación Especial Gloria Fuertes celebra el 25º Aniversario de su participación en proyectos europeos

El Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes celebra este año un cumpleaños muy especial: 25 años soñando en Europa, aprendiendo de otros países y demostrando que la inclusión no tiene fronteras. Hace un cuarto de siglo, el centro inició su primera aventura europea. Nadie imaginaba entonces cuántas vidas cambiarían aquellos proyectos: nuevas formas de aprender, amistades que cruzaron fronteras y un alumnado que descubrió que su voz también podía viajar lejos. Hoy, 25 años después, el Colegio Gloria Fuertes mira atrás con gratitud y hacia adelante con ilusión en nuevos proyectos. Esta celebración no es solo un aniversario; es un homenaje a toda la comunidad educativa que durante estos 25 años creyó firmemente que Europa también era un espacio para la diversidad y la inclusión.

La jornada repaso las tradiciones y culturas de los países participantes en el programa. / SERVICIO ESPECIAL

Por ello, el pasado 27 de noviembre, el centro andorrano celebró durante toda la jornada esta trayectoria. Durante toda la jornada escolar, los diferentes niveles trabajaron actividades relacionadas con Europa y con los 17 países con los que el Colegio ha establecido redes de trabajo. El acto central, que se llevó a cabo en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Andorra, puso en valor un recorrido pionero en España en materia de cooperación educativa, inclusión y movilidad internacional. Un acto conmemorativo, lleno de música, agradecimientos y la mirada puesta en los proyectos llevados a cabo. El evento reunió a autoridades, socios europeos, representantes de once centros educativos de la provincia implicados actualmente en iniciativas europeas, además de alumnado, familias y profesionales que han acompañado al colegio en esta aventura humana y educativa.

La celebración comenzó con una bienvenida musical a cargo del alumnado de la Escuela Municipal de Música de Andorra. La mesa redonda posterior, moderada por Lola Oriol reunió a antiguos alumnos, docentes y socios europeos para compartir testimonios y experiencias vividas a lo largo de este cuarto de siglo. Uno de los momentos más simbólicos fue la interpretación al teclado del Himno de Europa por parte de antiguos alumnos del centro. Durante el acto se repasaron los principales logros alcanzados desde el año 2000, fecha en la que el centro comenzó su andadura europea con una visita de profesionales noruegos. Desde entonces, han sido 25 años de trabajo ininterrumpido que han convertido al Gloria Fuertes en un referente nacional.

Mural que representa la unión del colegio con los centros de otros países. / SERVICIO ESPECIAL

“ Europa nos ha enseñado que cada alumno tiene un lugar en el mundo, que la inclusión es un camino compartido y que las barreras se vencen cuando se trabaja mano a mano”, expresó Lola Oriol, Directora del Centro y encargada de dirigir el acto, visiblemente emocionada al recordar estos años de aprendizajes y experiencias. «La proyección europea nos ha enriquecido como centro y como comunidad. Ha sido un proceso que ha transformado tanto al alumnado como a los profesionales», ha expresado Oriol, quien recordó cómo desde el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) les felicitaron recientemente por su labor: «Que esto sea el principio de otros 25».

Posteriormente, las personas asistentes se desplazaron al colegio para visitar una exposición que recorre, mediante 26 carteles, la línea del tiempo de los proyectos europeos desarrollados en estas dos décadas y media. Una exposición viva, donde fotografías y testimonios cuentan la historia de estos 25 años de trabajo compartido.

Lola Oriol, que coordina desde hace una década los programas Erasmus + en el centro, ha hecho balance de una trayectoria que ha conectado al Gloria Fuertes con 17 países europeos a través de proyectos, estancias y formación. «Hemos crecido en Europa y con Europa», ha afirmado destacando el carácter inclusivo de estas iniciativas, que han permitido que alumnado con discapacidad participe en intercambios y actividades internacionales «en un marco de normalidad». Además, el impacto de esta trayectoria va mucho más allá de los proyectos realizados. Ha transformado la manera de enseñar, de formarse en nuevas metodologías, ha fortalecido la confianza del alumnado y ha dado un sentido profundo a la conciencia europea. Cada viaje, cada encuentro y cada pequeño logro han construido un legado que el Gloria Fuertes celebra con alegría y orgullo.