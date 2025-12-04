EL ESTUDIANTE
'Escupo al mar', el poema de una alumna del IES La Azucarera que busca un remanso de paz
Adriana Diestre Tormes
IES La Azucarera
Somos miles desconectados entre sí
en un frenesí
de luces y ruidos
de no conocer a tus vecinos.
Y qué más da, otro escupitajo al mar
Nadie lo va a notar
quedará flotando hasta
que se mezcle tanto
que ya no se distinga del resto.
Escribo texto
para sacar algo
que sólo será etéreo.
Ya no sé por dónde tirar
vuelta a empezar.
Escupiendo al mar,
pensando en lo que vendrá,
en lo que no me dejará en paz,
en los ciclos de la Luna
y en cómo nunca lo será.
En hacerme daño de tan solo pensar,
en escarbar entre traumas que ni existieron
y en un viaje a Berlín que ni he hecho,
busco este remanso de paz y
le escupo al mal.
- El Gobierno de Aragón retira la licencia de hotel a cuatro alojamientos que participan en la acogida de migrantes
- El exentrenador del Real Zaragoza destituido en Segunda RFEF tras 13 jornadas
- El escritor Alfonso Goizueta visita Zaragoza: 'A los once años le pedí a mi madre que buscara un profesor de griego para leer la 'Ilíada'
- Karina Rodríguez, tras ser nombrada embajadora de Zaragoza: 'No me invitaron a ir ni me llegó el premio, pero me quedo con el cariño de la ciudad
- El aeropuerto de Zaragoza recibirá más de 33,6 millones en una inversión histórica que cerrará 18 meses su pista de aterrizaje en 2026
- 2.000 jabalís cazados en el último fin de semana en Aragón: la federación de caza, en marcha contra la peste porcina
- La Guardia Civil investiga como homicidio el hallazgo de un cadáver calcinado en Plasencia de Jalón
- Dos empresas aragonesas, afectadas por las restricciones de China al porcino de Barcelona tras los casos de peste africana