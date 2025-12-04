'Escupo al mar', el poema de una alumna del IES La Azucarera que busca un remanso de paz

Somos miles desconectados entre sí

en un frenesí

de luces y ruidos

de no conocer a tus vecinos.

Y qué más da, otro escupitajo al mar

Nadie lo va a notar

quedará flotando hasta

que se mezcle tanto

que ya no se distinga del resto.

Escribo texto

para sacar algo

que sólo será etéreo.

Ya no sé por dónde tirar

vuelta a empezar.

Escupiendo al mar,

pensando en lo que vendrá,

en lo que no me dejará en paz,

en los ciclos de la Luna

y en cómo nunca lo será.

En hacerme daño de tan solo pensar,

en escarbar entre traumas que ni existieron

y en un viaje a Berlín que ni he hecho,

busco este remanso de paz y

le escupo al mal.