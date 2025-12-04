Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EL ESTUDIANTE

'Escupo al mar', el poema de una alumna del IES La Azucarera que busca un remanso de paz

Una playa hermosa al amanecer

Una playa hermosa al amanecer / Freepik

Adriana Diestre Tormes

IES La Azucarera

Somos miles desconectados entre sí

en un frenesí

de luces y ruidos

de no conocer a tus vecinos.

Y qué más da, otro escupitajo al mar

Nadie lo va a notar

quedará flotando hasta

que se mezcle tanto

que ya no se distinga del resto.

Escribo texto

para sacar algo

que sólo será etéreo.

Ya no sé por dónde tirar

vuelta a empezar.

Escupiendo al mar,

pensando en lo que vendrá,

en lo que no me dejará en paz,

en los ciclos de la Luna

y en cómo nunca lo será.

En hacerme daño de tan solo pensar,

en escarbar entre traumas que ni existieron

y en un viaje a Berlín que ni he hecho,

busco este remanso de paz y

le escupo al mal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno de Aragón retira la licencia de hotel a cuatro alojamientos que participan en la acogida de migrantes
  2. El exentrenador del Real Zaragoza destituido en Segunda RFEF tras 13 jornadas
  3. El escritor Alfonso Goizueta visita Zaragoza: 'A los once años le pedí a mi madre que buscara un profesor de griego para leer la 'Ilíada'
  4. Karina Rodríguez, tras ser nombrada embajadora de Zaragoza: 'No me invitaron a ir ni me llegó el premio, pero me quedo con el cariño de la ciudad
  5. El aeropuerto de Zaragoza recibirá más de 33,6 millones en una inversión histórica que cerrará 18 meses su pista de aterrizaje en 2026
  6. 2.000 jabalís cazados en el último fin de semana en Aragón: la federación de caza, en marcha contra la peste porcina
  7. La Guardia Civil investiga como homicidio el hallazgo de un cadáver calcinado en Plasencia de Jalón
  8. Dos empresas aragonesas, afectadas por las restricciones de China al porcino de Barcelona tras los casos de peste africana

El director deportivo del Malmo confiesa por qué eligieron a Ramírez: "Teníamos a 50 entrenadores"

El director deportivo del Malmo confiesa por qué eligieron a Ramírez: "Teníamos a 50 entrenadores"

El cerebro humano reconoce las voces de los chimpancés: un eco de millones de años de evolución

El cerebro humano reconoce las voces de los chimpancés: un eco de millones de años de evolución

El Ibex 35 bate récords en la apertura y supera los 16.600 puntos impulsado por la banca

El Ibex 35 bate récords en la apertura y supera los 16.600 puntos impulsado por la banca

Dimite el CEO de Ribera tras la filtración de audios que piden aumentar las listas de espera en un hospital de Madrid

Dimite el CEO de Ribera tras la filtración de audios que piden aumentar las listas de espera en un hospital de Madrid

Reunimos los estrenos de videojuegos gratuitos mejor valorados de Steam

Reunimos los estrenos de videojuegos gratuitos mejor valorados de Steam

El mensajero urgente

El mensajero urgente
Tracking Pixel Contents