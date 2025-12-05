Z16 organiza un evento Cóctel-Master Chef para jóvenes con música, degustaciones y sorpresas
Zaragoza Joven invita a los chicos y chicas de Z16 a competir por equipos en la elaboración de cócteles sin alcohol, con música, degustaciones y sorpresas en un evento que se celebrará el 17 de diciembre
Compite por equipos con otros chicos/as de Z16 para hacer el mejor cóctel sin alcohol en este evento Cóctel-Master Chef Z16. Un jurado de expertos probará todas vuestras creaciones. ¿Quién ganará? Habrá música, degustaciones ¡y muchas sorpresas más! Te esperamos el próximo 17 de diciembre, a las 17.30 horas, en La Azucarera para disfrutar y despedir el año por todo lo alto
Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?
¿Quieres saber más? ¿Quieres acceder a esta y otras actividades más? No te pierdas nada en el servicio de activdiades juveniles.
Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria aquí,
Si te ha quedado alguna duda no dudes en escribir a z16ayuda@zaragoza.es , llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven
